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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 17:04

Türk kahve devi satılıyor: Espressolab’da kritik yüzde 70 detayı

Türkiye’nin en hızlı büyüyen kahve zincirlerinden Espressolab’ın çatı şirketi Eslab Kahve Gıda A.Ş.’nin %70 hissesi, Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası’nda (ADX) işlem gören MAIR Group bünyesindeki MAIR Investment Holding tarafından satın alınıyor. 23 Eylül 2026 tarihinde imzalanan anlaşmanın resmi detayları belli ollmaya başladı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Türk kahve devi satılıyor: Espressolab’da kritik yüzde 70 detayı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 17:04

’nin en hızlı büyüyen kahve zincirlerinden ’ın çatı şirketi Eslab Kahve Gıda A.Ş.’nin %70 hissesi, Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası’nda (ADX) işlem gören MAIR Group bünyesindeki MAIR Investment Holding tarafından satın alınıyor. 23 Eylül 2026 tarihinde atılan imzalarla başlayan resmi süreç, ilgili kurulların onayının ardından tamamlanacak.

Türk kahve devi satılıyor: Espressolab’da kritik yüzde 70 detayı

ANLAŞMANIN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

  • Satın Alınan Pay: Eslab Kahve Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. çıkarılmış sermayesinin %70'i.
  • Doğrulama ve Borsa Bildirimi: Anlaşma, BAE merkezli yatırım grubu MAIR Group tarafından Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası’na (ADX) yapılan resmi kamuyu bilgilendirme açıklamasıyla kesinleşti.
  • Finansal Büyüklük: Satış bedeli veya şirket değerlemesi resmi borsa açıklamasında gizli tutulmuş, herhangi bir rakam paylaşılmamıştır.
  • Tamamlanma Koşulları: Satış işlemi, BAE, Türkiye ve ilgili ülkelerdeki rekabet kurumları ile düzenleyici kurulların onayının ardından resmiyet kazanacak.
Türk kahve devi satılıyor: Espressolab’da kritik yüzde 70 detayı

OPERASYONEL BÜYÜKLÜK

  • Kuruluş: 2014 yılından itibaren Türkiye merkezli 3. nesil kahve konseptiyle faaliyet gösteriyor.
  • İş Modeli: Ağırlıklı olarak franchise yapılanması.
  • Küresel Ağ: 2026 yılı itibarıyla 21 ülkede 400'ü aşkın mağaza sayısına sahip.

 

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ETİKETLER
#espressolab
#Türkiye
#Eslab Kahve Gıda A.ş.
#Mair Group
#Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası
#Ekonomi
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