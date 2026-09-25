Türk kahve devi satılıyor: Espressolab’da kritik yüzde 70 detayı

Türkiye’nin en hızlı büyüyen kahve zincirlerinden Espressolab’ın çatı şirketi Eslab Kahve Gıda A.Ş.’nin %70 hissesi, Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası’nda (ADX) işlem gören MAIR Group bünyesindeki MAIR Investment Holding tarafından satın alınıyor. 23 Eylül 2026 tarihinde atılan imzalarla başlayan resmi süreç, ilgili kurulların onayının ardından tamamlanacak.

ANLAŞMANIN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

Satın Alınan Pay: Eslab Kahve Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. çıkarılmış sermayesinin %70'i .

Eslab Kahve Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. çıkarılmış sermayesinin . Doğrulama ve Borsa Bildirimi: Anlaşma, BAE merkezli yatırım grubu MAIR Group tarafından Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası’na (ADX) yapılan resmi kamuyu bilgilendirme açıklamasıyla kesinleşti.

Anlaşma, BAE merkezli yatırım grubu MAIR Group tarafından yapılan resmi kamuyu bilgilendirme açıklamasıyla kesinleşti. Finansal Büyüklük: Satış bedeli veya şirket değerlemesi resmi borsa açıklamasında gizli tutulmuş, herhangi bir rakam paylaşılmamıştır.

Satış bedeli veya şirket değerlemesi resmi borsa açıklamasında gizli tutulmuş, herhangi bir rakam paylaşılmamıştır. Tamamlanma Koşulları: Satış işlemi, BAE, Türkiye ve ilgili ülkelerdeki rekabet kurumları ile düzenleyici kurulların onayının ardından resmiyet kazanacak.

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