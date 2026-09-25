Ev alacaklar dikkat! Fon mağdurları konut piyasasını da etkiledi

Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı 5 milyon 311 bin TL'ye ulaşırken, yüksek fiyatlar ve alım gücündeki kayıp talebi baskılıyor. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a yaptığı değerlendirmede ise son dönemde bazı fonlarda yaşanan mağduriyetlerin konut piyasasına da yansıdığını belirterek, parasını fonlarda değerlendiren bazı vatandaşların planladıkları konut alımlarını tamamlayamadığını söyledi.



Nakdi hazır olan, doğru yerde doğru gayrimenkulü bulan, gerçek piyasa değerini araştıran ve pazarlığını iyi yapan alıcı için bugün önemli fırsatlar olduğundan bahseden Araç, konut almak isteyen yatırımcılar için önemli uyarılarda bulundu.

Konut fiyatlarında son dönemde nasıl bir tablo var?

Şenay Araç: Emlakjet’in Endeksa verileriyle hazırladığı Ağustos Konut Değer Raporu’na göre Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı 5 milyon 311 bin TL, ortalama metrekare fiyatı ise 42 bin 488 TL seviyesine ulaştı.

Konut fiyatlarında yıllık nominal artış yüzde 23,5 olurken, enflasyondan arındırıldığında yüzde 6,2 reel gerileme yaşandı. Konut fiyatları rakamsal olarak yükselmeye devam etse de enflasyon karşısındaki reel kayıp sürüyor.

Bu rakamların “ev fiyatları düştü” şeklinde değerlendirilmemesi gerekiyor. Bugün 5 milyon lira olan bir ev 6 milyon liraya çıkmış olabilir. Fakat aynı dönemde enflasyon daha fazla yükselmişse konut reel olarak değer kaybetmiş oluyor. Yani evin TL fiyatı yükseliyor ama enflasyonun gerisinde kalıyor. Bugün yaşadığımız durum tam olarak bu.

Konut piyasasında talep ne durumda?

Şenay Araç: Piyasadaki en önemli sorun talebin tamamen ortadan kalkması değil, vatandaşın konuta ulaşmakta zorlanması.

İnsanlar hâlâ ev almak istiyor. Özellikle kiradan kurtulmak ve kendi evinde oturmak isteyen ciddi bir kesim var. Ancak bugün Türkiye genelinde ortalama bir konut için 5 milyon liranın üzerinde bir bütçe gerekiyor. İstanbul’da ise bu rakam 7 milyon liranın üzerine çıkıyor.

Son dönemde bazı fonlarda yaşanan mağduriyetlerin gayrimenkul piyasasına etkisi oldu mu?

Şenay Araç: Evet. Son dönemde bazı fonlarda yaşanan kayıpların gayrimenkul piyasasına da yansıdığını belirgin şekilde görüyoruz. Sahada bunun örnekleriyle karşılaşıyoruz.

Gayrimenkul almak isteyen bazı vatandaşlarımız, ellerindeki parayı değerlendirerek ev veya işyeri almak için fonlarda tuttu. Ancak fonlarda yaşanan mağduriyet bazı alıcıların bütün planını bozdu.

GAYRİMENKULDE FIRSATLAR BİTMEZ

Gayrimenkulünü bulmuş, fiyatında anlaşmış, hatta kaporasını vermiş vatandaşlarımız var. Fondaki parasını kullanarak kalan ödemeyi yapmayı planlarken yaşanan mağduriyet nedeniyle alımını tamamlayamayanlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla fonlarda yaşanan sorun artık gayrimenkul satışlarına da yansıyor.

Ancak gayrimenkulde fırsatlar bitmez. Nakdi hazır olan, doğru yerde doğru gayrimenkulü bulan, gerçek piyasa değerini araştıran ve pazarlığını iyi yapan alıcı için bugün önemli fırsatlar var. Gayrimenkulde önemli olan sadece almak değil, doğru fiyattan ve doğru yerden almaktır.