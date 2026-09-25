Altın ne zaman şahlanacak? Necmettin Batırel büyük fırsat tarihini duyurdu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yatırımcılar yıl sonunda altın fiyatlarının seyrini merak ediyor. Altın piyasasında gözler Fed’in faiz politikası, ABD tahvil getirileri ve jeopolitik gelişmelere çevrildi. Hürmüz Boğazı’na yönelik gelişmeler ise petrol fiyatlarını ve emtia piyasasını etkiliyor.
Peki altın yükselecek mi? Yıl sonunda gram altın ne kadar olacak? Ekonomist Necmettin Batırel, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a tarihi verdi.
Altının seyrini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni rekor kapıda mı?
Ekonomist Necmettin Batırel: Ons altın yeni güne 4.275 dolarla başladı. Fed’in ekim toplantısında faiz artırma olasılığı yaklaşık yüzde 73 olarak fiyatlanırken, ABD tahvil getirilerindeki yükseliş de devam ediyor.
Bu sabah ABD ile İran’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını içeren aşamalı bir anlaşmayı değerlendirdiği yönündeki haberler gündeme geldi. Buna rağmen petrol 105 dolar seviyesindeki yerini koruyor. Enerji fiyatlarındaki kalıcılığa ilişkin kaygılar bir miktar hafiflese de henüz bir anlaşma açıklanmamış olması bu hareketi belirsiz kılıyor.
Dolar Endeksi’nde ise sınırlı bir geri çekilme gözleniyor. Ons altın açısından bugün ABD tahvil faizlerinin seyri ile dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi anketindeki enflasyon beklentileri öne çıkıyor.
Teknik görünümde 4.310-4.360 dolar seviyeleri sıralı dirençler konumunda. Düşüş halinde ise 4.230-4.170 dolar seviyeleri sıralı destekler olarak takip edilebilir.
Şu an altın almak ya da satmak isteyen yatırımcı ne yapmalı?
Necmettin Batırel: 24 ayar külçe altının gramı şu anda 6.718 lira seviyesinde. Bu seviyelerden alım yapılabilir.
Goldman Sachs yıl sonunda ons altın için 4.600 dolar tahmin ediyor. Bu seviyenin gerçekleşmesi halinde külçe altının gram fiyatı yaklaşık 7.509 liraya ulaşabilir.
ABD seçimlerinden sonra Hürmüz açılacak, petrol düşecek, altın şahlanacak. Bugünden alım yapanların yüklü kazanç elde edebileceğini düşünüyorum. Büyük fırsatı kaçırmayın diyorum.
Ons altında yıl sonu hedefiniz nedir?
Necmettin Batırel: Goldman Sachs'ın yıl sonu için 4.600 dolarlık ons altın tahmini bulunuyor. Ben de ons altında yıl sonuna doğru bu seviyelerin takip edilebileceğini düşünüyorum.
Gram altında yıl sonu hangi seviyeler konuşulacak?
Necmettin Batırel: Ons altının 4.600 dolar seviyesine ulaşması halinde, 24 ayar külçe altının gram fiyatının yaklaşık 7.509 liraya ulaşması söz konusu olabilir.