Altın ne zaman şahlanacak? Necmettin Batırel büyük fırsat tarihini duyurdu

Bu sabah ABD ile İran’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını içeren aşamalı bir anlaşmayı değerlendirdiği yönündeki haberler gündeme geldi. Buna rağmen petrol 105 dolar seviyesindeki yerini koruyor. Enerji fiyatlarındaki kalıcılığa ilişkin kaygılar bir miktar hafiflese de henüz bir anlaşma açıklanmamış olması bu hareketi belirsiz kılıyor.

