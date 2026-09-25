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Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 16:44
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 16:46

İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: 7 gün içinde açılacak

New York'taki BM Genel Kurulu görüşmeleri sırasında açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Belirli şartlar yerine getirilirse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılacak" dedi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: 7 gün içinde açılacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 16:44
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 16:46

ABD- geriliminde yeni gelişmeler yaşanırken 'nda son durum merak ediliyor.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi New York'taki görüşmeleri sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

''7 GÜN SONRA''

Bakan Arakçi, ABD'ye bir teklif sunduklarını belirterek, "Belirli şartlar yerine getirilirse Hürmüz Boğazı 7 gün için açılacak ve görüşmeler yeniden başlayacak. Bu planı kabul ettikleri anda ertesi günden itibaren bu takvim başlayabilir ve 7 gün sonra boğaz açılacaktır" dedi. Arakçi, "ABD'den karşılamasını istediğimiz şartlar yeni bir şey değil, ABD Başkanı tarafından imzalanan İslamabad Mutabakat Zaptı'nda yer alanlardan farklı bir şey değil" ifadelerini kullandı.

İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: 7 gün içinde açılacak

İslamabad Mutabakat Zaptı, ABD ve İran arasında Haziran ayında varılan ve Temmuz ayı başlarında çöken ateşkes anlaşması olarak biliniyor. Trump yönetimi daha önce yaptığı açıklamada, Haziran ayındaki anlaşmanın şartlarına geri dönmeyeceğini belirtmişti.

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#iran
#hürmüz boğazı
#bm genel kurulu
#Arakçi
#İslamabad Mutabakat Zaptı
#Dünya
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