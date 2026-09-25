Fon soruşturması Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek? The Economist'in iddiasına DMM'den açıklama var

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İstanbul
Türkiye gündeminin baş sırasına oturan fon piyasasında yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisinin genelini kapsayan ciddi olumsuz sonuçlar doğuracağına dair iddialar özellikle uluslararası basın tarafından ortaya atılıp yayılmaya başlandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddiayı ortaya atan İngiliz The Economist dergisinin haberiyle ilgili bir açıklama yaptı.
DMM, bazı sosyal medya hesaplarında ve uluslararası basın mecralarında iddiaların, gerçeği yansıtmadığını ve açık bir dezenformasyon ürünü olduğunu vurguladı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu gelişmeler, Türkiye ekonomisinin genel yapısını veya finansal sistemin dengesini tehdit eden bir durum niteliğinde değildir. Aksine, sermaye piyasalarının şeffaflığını ve güvenliğini korumak amacıyla sınırlı bir alanda yoğunlaşan, oldukça kontrollü bir çerçevede yürütülen adli ve idari süreçlerden ibarettir.
İlgili kurumlar tarafından, piyasa düzenini bozmaya yönelik eylemler ve usulsüzlükler yakından takip edilmekte, yatırımcı haklarının korunması ve piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi adına gerekli tüm tedbirler hassasiyetle uygulanmaktadır.
Piyasalarda güvensizlik ortamı oluşturmayı, toplumda korku ve panik uyandırmayı hedefleyen bu tür spekülatif ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Kamuoyunun yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara itibar etmesi rica olunur."