Türkiye gündeminin baş sırasına oturan fon piyasasında yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisinin genelini kapsayan ciddi olumsuz sonuçlar doğuracağına dair iddialar özellikle uluslararası basın tarafından ortaya atılıp yayılmaya başlandı.

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HABERİN ÖZETİ Fon soruşturması Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek? The Economist'in iddiasına DMM'den açıklama var Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), fon piyasasındaki gelişmelerin Türkiye ekonomisinin genelini olumsuz etkileyeceğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve dezenformasyon ürünü olduğunu açıkladı. İngiliz The Economist dergisi ve uluslararası basın, fon piyasasındaki gelişmelerin Türkiye ekonomisinde ciddi olumsuz sonuçlar doğuracağını iddia etti. DMM, yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisinin genel yapısını veya finansal sistemin dengesini tehdit etmediğini belirtti. Sürecin, sermaye piyasalarının şeffaflığını ve güvenliğini korumak amacıyla sınırlı bir alanda yürütülen adli ve idari süreçlerden ibaret olduğu kaydedildi. İlgili kurumların usulsüzlükleri yakından takip ettiği ve yatırımcı haklarını korumak için gerekli tedbirleri uyguladığı bildirildi. Piyasalarda korku ve panik uyandırmayı hedefleyen spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi ve yalnızca resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması istendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddiayı ortaya atan İngiliz The Economist dergisinin haberiyle ilgili bir açıklama yaptı.

DMM, bazı sosyal medya hesaplarında ve uluslararası basın mecralarında iddiaların, gerçeği yansıtmadığını ve açık bir dezenformasyon ürünü olduğunu vurguladı.

"EKONOMİYİ TEHDİT EDEN BİR DURUM DEĞİL"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu gelişmeler, Türkiye ekonomisinin genel yapısını veya finansal sistemin dengesini tehdit eden bir durum niteliğinde değildir. Aksine, sermaye piyasalarının şeffaflığını ve güvenliğini korumak amacıyla sınırlı bir alanda yoğunlaşan, oldukça kontrollü bir çerçevede yürütülen adli ve idari süreçlerden ibarettir.

"TÜM TEDBİRLER HASSASİYETLE UYGULANIYOR"

İlgili kurumlar tarafından, piyasa düzenini bozmaya yönelik eylemler ve usulsüzlükler yakından takip edilmekte, yatırımcı haklarının korunması ve piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi adına gerekli tüm tedbirler hassasiyetle uygulanmaktadır.

"PİYASALARDA PANİK HEDEFLEYEN PAYLAŞIMLARA İTİBAR EDİLMEMELİ"

Piyasalarda güvensizlik ortamı oluşturmayı, toplumda korku ve panik uyandırmayı hedefleyen bu tür spekülatif ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Kamuoyunun yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara itibar etmesi rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2103488829982220741