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Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 19:57
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 20:08

Tarihin en lüks treni Orient Express'in İstanbul'daki durağı neresi? DMM'den tartışmalara açıklama geldi

Sirkeci ve Haydarpaşa garlarındaki restorasyon çalışmaları Orient Express'in yolcu durağını değiştirdi. Sosyal medyada gündem olan gddialar üzerine açıklama yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bilgi kirliliğine karşı uyardı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Tarihin en lüks treni Orient Express'in İstanbul'daki durağı neresi? DMM'den tartışmalara açıklama geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 19:57
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 20:08

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Sirkeci ve Haydarpaşa garlarındaki restorasyon çalışmaları nedeniyle Venice Simplon-Orient-Express treninin yolcu indirme ve bindirme işlemlerinin Bakırköy Garı'nda gerçekleştirileceğini belirterek, konuya ilişkin iddiaların açıkça dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

Tarihin en lüks treni Orient Express'in İstanbul'daki durağı neresi? DMM'den tartışmalara açıklama geldi

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Sirkeci ve Haydarpaşa garlarındaki restorasyon çalışmaları nedeniyle Venice Simplon-Orient-Express treninin yolcu indirme ve bindirme işlemlerinin Bakırköy Garı'nda gerçekleştirileceğini belirterek, konuya ilişkin iddiaların dezenformasyon olduğunu duyurdu.
Sirkeci ve Haydarpaşa garlarında restorasyon çalışmaları sürmektedir.
Restorasyon çalışmaları nedeniyle Venice Simplon-Orient-Express yolcuları için Bakırköy Garı'nda iniş ve biniş gerçekleştirilecektir.
Söz konusu tren, yolcularını Bakırköy'de indirdikten sonra temizlik, ikmal ve park işlemleri için teknik olarak Halkalı'ya çekilecektir.
Kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülasyonları yayanlar hakkında adli süreçler başlatılmıştır.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Tarihin en lüks treni Orient Express'in İstanbul'daki durağı neresi? DMM'den tartışmalara açıklama geldi

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Sirkeci ve Haydarpaşa garları ile Venice Simplon-Orient-Express trenine ilişkin iddiaların açıkça dezenformasyon içerdiğini belirtildi.

Tarihin en lüks treni Orient Express'in İstanbul'daki durağı neresi? DMM'den tartışmalara açıklama geldi

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sirkeci ve Haydarpaşa garlarında restorasyon çalışmaları sürmektedir. Çalışmalar nedeniyle diğer ana hat trenleri gibi Venice Simplon-Orient-Express yolcuları için de Halkalı'da değil, Bakırköy Garı'nda iniş ve biniş gerçekleştirilecektir. Söz konusu tren, yolcularını Bakırköy'de indirdikten sonra temizlik, ikmal ve park işlemleri için teknik olarak Halkalı'ya çekilecektir. Süreç tamamen tarihi mirası koruma ve teknik düzenleme çalışmalarından ibarettir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülasyonları yayanlar hakkında adli süreçler başlatılmıştır. Yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2103514870885036090?s=20

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ETİKETLER
#Haydarpaşa Garı
#Sirkeci Garı
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#Venice Simplon Orient Express
#Bakırköy Garı
#Gündem
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