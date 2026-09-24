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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 13:29
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 13:33

Bakan Uraloğlu duyurdu: Efsane tren Orient Express 30 Eylül'de İstanbul’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa'nın tarihi ve simge treni "Venice Simplon Orient Express"in 30 Eylül'de Bakırköy Garı’na yanaşacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, ekim ayında da Paris ve Roma çıkışlı özel tren seferlerinin İstanbul’a gelmeye devam edeceğini duyurdu.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Bakan Uraloğlu duyurdu: Efsane tren Orient Express 30 Eylül'de İstanbul’da
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 13:29
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 13:33

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , Avrupa’nın simge hatlarından olan "Venice Simplon Orient Express" treninin yılın ikinci seferi kapsamında 30 Eylül’de Bakırköy Garı’na ulaşacağını açıkladı. Uraloğlu, ekim ayında da ve çıkışlı özel tren seferlerinin devam edeceğini müjdeledi.

Avrupa'dan Türkiye'ye gerçekleşen turistik ve tarihi tren seferlerine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uluslararası tren rotalarında İstanbul'un önemli bir merkez olmaya devam ettiğini vurguladı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Efsane tren Orient Express 30 Eylül'de İstanbul’da

30 EYLÜL’DE BAKIRKÖY GARI’NA YANAŞACAK

İngiliz Belmond şirketi tarafından işletilen tarihi trenin detaylı rotasını ve takvimini paylaşan Bakan Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

  • Geliş Rotası: Fransa’dan hareket eden tren; Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan güzergahını izleyerek 30 Eylül’de Türkiye’ye giriş yapacak.
  • Gar Varış Saati: Tren, 30 Eylül günü saat 17.40’ta Bakırköy Garı’na ulaşarak yolcularını indirecek. Teknik ve operasyonel hazırlıklar için iki gece Halkalı Garı’nda konaklayacak.
  • Dönüş Seferi: Yeni yolcularını almak üzere yeniden Bakırköy’e gelecek olan tren, 2 Ekim saat 12.00’de hareket edip aynı gün saat 22.05’te Kapıkule’den çıkış yapacak.

EKİM AYINDA ÖZEL TREN SEFERLERİ SÜRECEK

Macaristan merkezli MAV Passenger Transport tarafından düzenlenen turlara da değinen Uraloğlu, 2026 yılı için planlanan 6 seferden 3’üncüsünün dün İstanbul’a ulaştığını ifade etti.

Ekim ayı için de takvimin yoğun olduğunu belirten Uraloğlu, "Paris'ten İstanbul'a 10-12 Ekim ve 24-25 Ekim'de iki ayrı sefer, Roma'dan İstanbul'a ise 26-31 Ekim'de bir sefer daha gerçekleştirilecek" dedi.

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ETİKETLER
#paris
#Roma
#abdulkadir uraloğlu
#Venice Simplon Orient Express
#Bakırköy Garı
#Ekonomi
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