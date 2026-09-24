Bakan Uraloğlu duyurdu: Efsane tren Orient Express 30 Eylül'de İstanbul’da

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa’nın simge hatlarından olan "Venice Simplon Orient Express" treninin yılın ikinci seferi kapsamında 30 Eylül’de Bakırköy Garı’na ulaşacağını açıkladı. Uraloğlu, ekim ayında da Paris ve Roma çıkışlı özel tren seferlerinin devam edeceğini müjdeledi.
Avrupa'dan Türkiye'ye gerçekleşen turistik ve tarihi tren seferlerine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uluslararası tren rotalarında İstanbul'un önemli bir merkez olmaya devam ettiğini vurguladı.
İngiliz Belmond şirketi tarafından işletilen tarihi trenin detaylı rotasını ve takvimini paylaşan Bakan Uraloğlu, şu bilgileri verdi:
Macaristan merkezli MAV Passenger Transport tarafından düzenlenen turlara da değinen Uraloğlu, 2026 yılı için planlanan 6 seferden 3’üncüsünün dün İstanbul’a ulaştığını ifade etti.
Ekim ayı için de takvimin yoğun olduğunu belirten Uraloğlu, "Paris'ten İstanbul'a 10-12 Ekim ve 24-25 Ekim'de iki ayrı sefer, Roma'dan İstanbul'a ise 26-31 Ekim'de bir sefer daha gerçekleştirilecek" dedi.