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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 13:16

'Tasfiye edilen fonlar için ücret tahsil edilecek' iddiası: DMM'den açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği" iddiasına ilişkin açıklamada bulundu. DMM iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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'Tasfiye edilen fonlar için ücret tahsil edilecek' iddiası: DMM'den açıklama geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 13:16

İletişim Başkanlığı (), sosyal medyada yer alan "tasfiye edilen fonların ödemeleri için vatandaşlardan ücret alınacağı" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi. Açıklamada "Söz konusu fon ödemeleri için vatandaş genelinden herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesi asla söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi. 

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ"

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde: 

platformlarında paylaşılan, “tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği” yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Söz konusu fon ödemeleri için vatandaş genelinden herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesi asla söz konusu değildir.

Tasfiye süreçleri; yetkili kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda yürütülen bir husus olup; temel amaç yatırımcı mağduriyetlerinin önlenmesidir.

Konuya ilişkin adli makamlarca başlatılan soruşturmalar ve idari kurumların incelemeleri de titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyunu manipüle etme amacı taşıyan bu tür spekülatif ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara riayet edilmesi önemle rica olunur.

'Tasfiye edilen fonlar için ücret tahsil edilecek' iddiası: DMM'den açıklama geldi
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#sosyal medya
#dezenformasyonla mücadele merkezi
#dmm
#Tasfiye Edilen Fonlar
#Yatırımcı Ödemeleri
#Gündem
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