Ara tatil kalktı mı, bu dönem yapılacak mı? MEB 2026-2027 ara tatil tarihi ne zaman, kaldırıldı mı?

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UYGULAMALAR
İstanbul
14 Eylül’de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ilk ders zili çaldı. Milyonlarca öğrenci okul yolunu tutarken okulların açılışıyla beraber de ara tatil tarihleri gündem oldu. Birinci dönem ve ikinci dönem uygulanan ara tatillerle beraber öğrenciler kısa da olsa dinlenme fırsatı yakalıyordu. Eğitim çevrelerince ara tatillerinin kaldırılması ve bu sürenin yaz tatiline eklenmesi veya okulların daha erken kapanması birçok kez gündeme gelmişti. Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre bu yıl birinci dönem 22 Ocak tarihinde sona erecek. Öğrenciler ise ilk dönem öncesinde ara tatil olup olmayacağını merak ediyor. MEB tarafından ilan edilen takvime göre ara tatiller bu yıl uygulanmaya devam edecek. Peki 1. ve 2. ara tatil ne zaman yapılacak? İşte, detaylı çalışma takvimi ve ara tatil tarihleri…
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son yaptığı açıklamada öğretmenlerin kanuna göre 2 ay tatil yapmak zorunda olduğunu ifade ederken ciddi anlamda resmi tatiller olduğunu vurgulayarak " Ara tatilleri Ramazan ve Kurban Bayramları ile birleştirmeye çalışıyoruz. Takvim birleşmediği senelerde ara tatilleri kaldırabiliriz. Ara tatiller bayrama denk geldiği için problem yok. Böyle devam edeceğiz"dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha önce yaptığı açıklamada birinci ve ikinci dönem uygulanan ara tatillerin kaldırılması ve yaz tatili süresine dahil edilmesinin gündemde olduğunu vurgulamıştı.
Ara tatillerin kaldırıldığında çocuklarının eğitim öğretim hayatının ek olarak iki hafta daha uzamayacağına dikkat çeken Tekin “ "Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar" açıklamasını yaptı. Milli Eğitim Bakanlığının ara tatillerin kaldırılmasına yönelik değerlendirmesi devam ederken konuyla ilgili henüz somut bir adım bulunmuyor.
Birinci dönemin başlangıcı (okulların açılışı) 14 Eylül 2026
Birinci dönem ilk ara tatil 16-20 Kasım 2026
Sömestr (yarıyıl tatili) 25 Ocak 2027-5 Şubat 2027
İkinci dönem ara tatili 8 Mart-12 Mart 2027
2026-2027 eğitim yılı sonu 25 Haziran 2027