14 Eylül’de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ilk ders zili çaldı. Milyonlarca öğrenci okul yolunu tutarken okulların açılışıyla beraber de ara tatil tarihleri gündem oldu. Birinci dönem ve ikinci dönem uygulanan ara tatillerle beraber öğrenciler kısa da olsa dinlenme fırsatı yakalıyordu. Eğitim çevrelerince ara tatillerinin kaldırılması ve bu sürenin yaz tatiline eklenmesi veya okulların daha erken kapanması birçok kez gündeme gelmişti. Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre bu yıl birinci dönem 22 Ocak tarihinde sona erecek. Öğrenciler ise ilk dönem öncesinde ara tatil olup olmayacağını merak ediyor. MEB tarafından ilan edilen takvime göre ara tatiller bu yıl uygulanmaya devam edecek. Peki 1. ve 2. ara tatil ne zaman yapılacak? İşte, detaylı çalışma takvimi ve ara tatil tarihleri…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ara tatil kalktı mı, bu dönem yapılacak mı? MEB 2026-2027 ara tatil tarihi ne zaman, kaldırıldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre, bu yıl ara tatiller uygulanmaya devam edecek ve ilk iki ara tatilin tarihleri duyuruldu. Birinci dönem ilk ara tatil 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak ve hafta sonuyla birlikte 9 gün sürecek. İkinci ara tatil ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak ve bu tatil de hafta sonuyla birlikte 9 gün sürecek. Birinci dönemin başlangıcı 14 Eylül 2026, sömestr tatili 25 Ocak-5 Şubat 2027 ve eğitim yılı sonu 25 Haziran 2027 olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ara tatilleri kaldırma ve süreyi yaz tatiline ekleme yönündeki değerlendirmeleri devam etmekle birlikte henüz somut bir adım atılmadı.

ARA TATİL KALKTI MI, BU DÖNEM UYGULANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son yaptığı açıklamada öğretmenlerin kanuna göre 2 ay tatil yapmak zorunda olduğunu ifade ederken ciddi anlamda resmi tatiller olduğunu vurgulayarak " Ara tatilleri Ramazan ve Kurban Bayramları ile birleştirmeye çalışıyoruz. Takvim birleşmediği senelerde ara tatilleri kaldırabiliriz. Ara tatiller bayrama denk geldiği için problem yok. Böyle devam edeceğiz"dedi.

2027-2028 ARA TATİLLER KALDIRILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha önce yaptığı açıklamada birinci ve ikinci dönem uygulanan ara tatillerin kaldırılması ve yaz tatili süresine dahil edilmesinin gündemde olduğunu vurgulamıştı.

Ara tatillerin kaldırıldığında çocuklarının eğitim öğretim hayatının ek olarak iki hafta daha uzamayacağına dikkat çeken Tekin “ "Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar" açıklamasını yaptı. Milli Eğitim Bakanlığının ara tatillerin kaldırılmasına yönelik değerlendirmesi devam ederken konuyla ilgili henüz somut bir adım bulunmuyor.

MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Birinci dönemin başlangıcı (okulların açılışı) 14 Eylül 2026

Birinci dönem ilk ara tatil 16-20 Kasım 2026

Sömestr (yarıyıl tatili) 25 Ocak 2027-5 Şubat 2027

İkinci dönem ara tatili 8 Mart-12 Mart 2027

2026-2027 eğitim yılı sonu 25 Haziran 2027