Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül çiftinden bebek müjdesi! Mutlulukları ikiye katlandı

Mayıs ayında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen romantik bir törenle dünyaevine giren Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül, evliliklerinin ardından ailelerini büyütme heyecanı yaşıyor. Çiftin paylaştığı karelerde Yenigül'ün belirginleşen karnı dikkat çekerken, Ünder'in eşine sarılıp karnını öptüğü anlar takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

CENGİZ ÜNDER VE BİLGE YENİGÜL ÇİFTİNDEN BEBEK MÜJDESİ

Ünder ve Yenigül, bebek beklediklerini ortak bir sosyal medya paylaşımıyla takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede yoğun etkileşim alan gönderi, çiftin hayranlarını da sevindirdi.

Paylaşımda özellikle Bilge Yenigül'ün hamilelik sürecini gözler önüne seren kareler öne çıktı. Cengiz Ünder'in eşinin yanında olduğu ve mutluluğunu onunla paylaştığı fotoğraflar, takipçilerden çok sayıda beğeni aldı.

ROMA'DAKİ DÜĞÜNÜN ARDINDAN BEBEK HEYECANI

Çift, mayıs ayında Roma'da gerçekleştirdikleri törenle hayatlarını birleştirmişti. İtalya'nın başkentinde gerçekleşen düğün, çiftin yakın çevresi ve sevenleri tarafından ilgiyle takip edilmişti.

Evliliklerinin üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından gelen bebek haberi, Ünder ve Yenigül ailesinde yeni bir heyecanın başlamasını sağladı. Çiftin paylaştığı fotoğraflar da bu özel döneme ilişkin mutluluklarını takipçileriyle paylaşmalarına vesile oldu.

FUTBOL DÜNYASINDAN TEBRİK YAĞDI

Bebek haberinin sosyal medyada duyulmasının ardından Cengiz Ünder'in futbol dünyasından arkadaşları ve yakın çevresi çifti tebrik etti. Sevenlerinin de yoğun ilgi gösterdiği paylaşımın altı iyi dilek mesajlarıyla doldu.

Milli futbolcunun kariyerindeki yeni döneminin yanı sıra özel hayatında da önemli bir dönemece girilmesi, hayranlarının dikkatini çekti. Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül çifti, ilk bebeklerini kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşıyor.