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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 12:52

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül çiftinden bebek müjdesi! Mutlulukları ikiye katlandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı, kariyerini Çorum FK'da sürdüren milli futbolcu Cengiz Ünder'den sevindiren bir haber geldi. Ünder, eşi Bilge Yenigül ile birlikte ilk kez anne ve baba olmaya hazırlanıyor. Çift, bebek beklediklerini sosyal medya üzerinden yaptıkları özel paylaşımla duyurdu.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül çiftinden bebek müjdesi! Mutlulukları ikiye katlandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 12:52

Mayıs ayında 'nın başkenti 'da düzenlenen romantik bir törenle dünyaevine giren Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül, evliliklerinin ardından ailelerini büyütme heyecanı yaşıyor. Çiftin paylaştığı karelerde Yenigül'ün belirginleşen karnı dikkat çekerken, Ünder'in eşine sarılıp karnını öptüğü anlar takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

CENGİZ ÜNDER VE BİLGE YENİGÜL ÇİFTİNDEN BEBEK MÜJDESİ

Ünder ve Yenigül, bebek beklediklerini ortak bir sosyal medya paylaşımıyla takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede yoğun etkileşim alan gönderi, çiftin hayranlarını da sevindirdi.

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül çiftinden bebek müjdesi! Mutlulukları ikiye katlandı

Paylaşımda özellikle Bilge Yenigül'ün hamilelik sürecini gözler önüne seren kareler öne çıktı. 'in eşinin yanında olduğu ve mutluluğunu onunla paylaştığı fotoğraflar, takipçilerden çok sayıda beğeni aldı.

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül çiftinden bebek müjdesi! Mutlulukları ikiye katlandı

ROMA'DAKİ DÜĞÜNÜN ARDINDAN BEBEK HEYECANI

Çift, mayıs ayında Roma'da gerçekleştirdikleri törenle hayatlarını birleştirmişti. İtalya'nın başkentinde gerçekleşen düğün, çiftin yakın çevresi ve sevenleri tarafından ilgiyle takip edilmişti.

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül çiftinden bebek müjdesi! Mutlulukları ikiye katlandı

Evliliklerinin üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından gelen bebek haberi, Ünder ve Yenigül ailesinde yeni bir heyecanın başlamasını sağladı. Çiftin paylaştığı fotoğraflar da bu özel döneme ilişkin mutluluklarını takipçileriyle paylaşmalarına vesile oldu.

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül çiftinden bebek müjdesi! Mutlulukları ikiye katlandı

FUTBOL DÜNYASINDAN TEBRİK YAĞDI

Bebek haberinin sosyal medyada duyulmasının ardından Cengiz Ünder'in futbol dünyasından arkadaşları ve yakın çevresi çifti tebrik etti. Sevenlerinin de yoğun ilgi gösterdiği paylaşımın altı iyi dilek mesajlarıyla doldu.

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül çiftinden bebek müjdesi! Mutlulukları ikiye katlandı

Milli futbolcunun kariyerindeki yeni döneminin yanı sıra özel hayatında da önemli bir dönemece girilmesi, hayranlarının dikkatini çekti. Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül çifti, ilk bebeklerini kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşıyor.

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#İtalya
#cengiz ünder
#bilge yenigül
#Bebek Müjdesi
#Roma
#Magazin
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