Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül'ün nişan töreninde eski dostlar buluştu! Gözler Ozan Tufan ile Rojin Tufan çiftini aradı

Dün akşam gerçekleşen törenle futbolcu Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül nişanlandı. Çiftin nişan törenine Fenerbahçeli eski takım arkadaşları Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Cenk Tosun da eşleriyle birlikte katıldı. Nişan törenine katılmayan Ozan Tufan ile Rojin Tufan ise dikkat çekti.
Geceye futbolcu eşleri Ece Tosun, Serra Söyüncü ve Gözde Kahveci de katıldı. Gözler ise bir dönem yakın arkadaş olan Ozan Tufan ile Rojin Tufan'ı aradı. Uzun süredir yakın arkadaş olan Rojin Tufan ile Gözde Kahveci, Serra Söyüncü, Ece Tosun ve Bilge Yenigül arasındaki bağ koptu. Rojin Tufan, bu isimlerle ve eşleriyle karşılıklı olarak Instagram’da takipten çıktı. Ancak Gözde, Ece, Serra ve Bilge hâlâ birbirlerini takip etmeye devam ediyor.
1996 yılında İstanbul'da doğan ve Bursa kökenli bir sosyal medya fenomeni, model ve oyuncudur. Emine Örnek Anadolu Lisesi'nden onur derecesiyle mezun olduktan sonra 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Endüstriyel Tasarım bölümünden mezun oldu.
|Doğum Yeri
|İstanbul
|Doğum Yılı
|1996
|Köken
|Bursa
|Meslekler
|Sosyal Medya Fenomeni, Model, Oyuncu
|Lise
|Emine Örnek Anadolu Lisesi (Onur Derecesiyle Mezun)
|Üniversite
|İstanbul Teknik Üniversitesi
|Bölüm
|Endüstriyel Tasarım
|Mezuniyet Yılı
|2018