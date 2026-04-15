Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül'ün nişan töreninde eski dostlar buluştu! Gözler Ozan Tufan ile Rojin Tufan çiftini aradı

Beşiktaş'ta forma giyen Cengiz Ünder dün akşam Bilge Yenigül ile nişanlandı. Nişan törenine çiftin yakın arkadaşları İrfan Can Kahveci ile Gözde Kahveci, Cenk Tosun ile eşi Ece Tosun törendeki yerini aldı. Gözler bir zamanlar yakın arkadaş olan Ozan Tufan ile Rojin Tufan'ı aradı. Uzun süredir yakın arkadaş olan Rojin Tufan ile Gözde Kahveci, Serra Söyüncü, Ece Tosun ve Bilge Yenigül arasındaki bağ koptu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 09:32

Dün akşam gerçekleşen törenle futbolcu Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül nişanlandı. Çiftin nişan törenine Fenerbahçeli eski takım arkadaşları Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Cenk Tosun da eşleriyle birlikte katıldı. Nişan törenine katılmayan ile Rojin Tufan ise dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ

Futbolcu Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül nişanlandı; törene Cengiz Ünder'in Fenerbahçeli eski takım arkadaşları katılırken, Ozan Tufan ve Rojin Tufan çifti katılmadı.
Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül nişanlandı.
Nişan törenine Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Cenk Tosun eşleriyle birlikte katıldı.
Ozan Tufan ve Rojin Tufan nişan törenine katılmadı.
Bilge Yenigül, 1996 İstanbul doğumlu, Bursa kökenli bir sosyal medya fenomeni, model ve oyuncudur.
Bilge Yenigül, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünden 2018 yılında mezun olmuştur.
ESKİ DOSTLAR CENGİZ ÜNDER İLE BİLGE YENİGÜL'ÜN NİŞANINDA BULUŞTU

Futbolcu Cengiz Ünder ile sevgilisi Bilge Yenigül'ün aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandığı öğrenildi

Fenerbahçeli eski takım arkadaşları Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Cenk Tosun da sahnede yer aldığı dans kareleri, sosyal medyanın da en çok konuşulan anlarından oldu.

CENGİZ ÜNDER İLE BİLGE YENİGÜL'ÜN NİŞAN TÖRENİNE OZAN-ROJİN TUFAN ÇİFTİ KATILMADI

Geceye futbolcu eşleri Ece Tosun, Serra Söyüncü ve Gözde Kahveci de katıldı. Gözler ise bir dönem yakın arkadaş olan Ozan Tufan ile Rojin Tufan'ı aradı. Uzun süredir yakın arkadaş olan Rojin Tufan ile Gözde Kahveci, Serra Söyüncü, Ece Tosun ve Bilge Yenigül arasındaki bağ koptu. Rojin Tufan, bu isimlerle ve eşleriyle karşılıklı olarak Instagram’da takipten çıktı. Ancak Gözde, Ece, Serra ve Bilge hâlâ birbirlerini takip etmeye devam ediyor.

BİLGE YENİGÜL KİMDİR?

1996 yılında İstanbul'da doğan ve Bursa kökenli bir sosyal medya fenomeni, model ve oyuncudur. Emine Örnek Anadolu Lisesi'nden onur derecesiyle mezun olduktan sonra 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Endüstriyel Tasarım bölümünden mezun oldu.

BilgiDeğer
Doğum Yeriİstanbul
Doğum Yılı1996
KökenBursa
MesleklerSosyal Medya Fenomeni, Model, Oyuncu
LiseEmine Örnek Anadolu Lisesi (Onur Derecesiyle Mezun)
Üniversiteİstanbul Teknik Üniversitesi
BölümEndüstriyel Tasarım
Mezuniyet Yılı2018
#Ozan Tufan
#Fenerbahçe
#Nişan Töreni
#cengiz ünder
#Bilge Yenigül
#Magazin
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
