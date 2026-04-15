Dün akşam gerçekleşen törenle futbolcu Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül nişanlandı. Çiftin nişan törenine Fenerbahçeli eski takım arkadaşları Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Cenk Tosun da eşleriyle birlikte katıldı. Nişan törenine katılmayan Ozan Tufan ile Rojin Tufan ise dikkat çekti.

Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül'ün nişan töreninde eski dostlar buluştu! Gözler Ozan Tufan ile Rojin Tufan çiftini aradı

HABERİN ÖZETİ Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül'ün nişan töreninde eski dostlar buluştu! Gözler Ozan Tufan ile Rojin Tufan çiftini aradı Futbolcu Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül nişanlandı; törene Cengiz Ünder'in Fenerbahçeli eski takım arkadaşları katılırken, Ozan Tufan ve Rojin Tufan çifti katılmadı. Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül nişanlandı. Nişan törenine Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Cenk Tosun eşleriyle birlikte katıldı. Ozan Tufan ve Rojin Tufan nişan törenine katılmadı. Bilge Yenigül, 1996 İstanbul doğumlu, Bursa kökenli bir sosyal medya fenomeni, model ve oyuncudur. Bilge Yenigül, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünden 2018 yılında mezun olmuştur.

ESKİ DOSTLAR CENGİZ ÜNDER İLE BİLGE YENİGÜL'ÜN NİŞANINDA BULUŞTU

Futbolcu Cengiz Ünder ile sevgilisi Bilge Yenigül'ün aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandığı öğrenildi

Fenerbahçeli eski takım arkadaşları Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Cenk Tosun da sahnede yer aldığı dans kareleri, sosyal medyanın da en çok konuşulan anlarından oldu.

CENGİZ ÜNDER İLE BİLGE YENİGÜL'ÜN NİŞAN TÖRENİNE OZAN-ROJİN TUFAN ÇİFTİ KATILMADI

Geceye futbolcu eşleri Ece Tosun, Serra Söyüncü ve Gözde Kahveci de katıldı. Gözler ise bir dönem yakın arkadaş olan Ozan Tufan ile Rojin Tufan'ı aradı. Uzun süredir yakın arkadaş olan Rojin Tufan ile Gözde Kahveci, Serra Söyüncü, Ece Tosun ve Bilge Yenigül arasındaki bağ koptu. Rojin Tufan, bu isimlerle ve eşleriyle karşılıklı olarak Instagram’da takipten çıktı. Ancak Gözde, Ece, Serra ve Bilge hâlâ birbirlerini takip etmeye devam ediyor.

BİLGE YENİGÜL KİMDİR?

1996 yılında İstanbul'da doğan ve Bursa kökenli bir sosyal medya fenomeni, model ve oyuncudur. Emine Örnek Anadolu Lisesi'nden onur derecesiyle mezun olduktan sonra 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Endüstriyel Tasarım bölümünden mezun oldu.