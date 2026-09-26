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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 09:43

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız isimden dikkat çeken sözler: 'Böyle devam ederse...'

Süper Lig devi Fenerbahçe'de az süre almaktan şikayetçi olan Dorgeles Nene, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Almanya temsilcisi Leipzig’in kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki kanat oyuncusunun geleceği kısa süre içinde netleşecek. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız isimden dikkat çeken sözler: 'Böyle devam ederse...'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 09:43

Fenerbahçe’de transfer hareketliliği devam ederken, takım içindeki süre krizleri de gün yüzüne çıkmaya başladı. Geçtiğimiz sezon başında Salzburg’dan 18 milyon euro gibi ciddi bir bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen Dorgeles Nene, kulüpteki geleceğini sorguluyor.

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız isimden dikkat çeken sözler: 'Böyle devam ederse...'

Teknik ekibin rotasyonunda beklediği şansı bulamayan Malili kanat oyuncusunun, yönetime takımdan ayrılma isteğini ilettiği öğrenildi. Genç futbolcunun bu talebini doğrudan Direktörü Oğuz Çetin ile paylaştığı iddia edildi.

"SÜRE ALAMAMAK BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

Oğuz Çetin ile bir araya gelen 23 yaşındaki oyuncunun, görüşmede duyduğu memnuniyetsizliği açıkça dile getirdiği ifade edildi. Sarı-lacivertli kulübe ve şehre olan bağlılığını vurgulayan Nene’nin konuşmasında şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Fenerbahçe’yi ve İstanbul’da yaşamayı gerçekten çok seviyorum. Ancak sahada yeterince yer bulamamak bende ciddi bir rahatsızlık yaratıyor. Almanya’dan Leipzig bana resmi transfer teklifinde bulundu. Eğer durum bu şekilde devam ederse takımdan ayrılmayı ciddi şekilde planlıyorum."

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız isimden dikkat çeken sözler: 'Böyle devam ederse...'

SON KARAR AZİZ YILDIRIM'DA

Futbol Direktörü Oğuz Çetin’in, oyuncunun bu net çıkışının ardından konuyu vakit kaybetmeden Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım’a taşıdığı gelen bilgiler arasında. Yıldırım ve yönetim kurulunun, Nene’nin takımdaki geleceğiyle ilgili nihai kararı kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız isimden dikkat çeken sözler: 'Böyle devam ederse...'

Bu gelişmeleri yakından izleyen Bundesliga ekibi Leipzig ise Malili yeteneği renklerine bağlamak için Fenerbahçe cephesinden çıkacak karara odaklanmış durumda.

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız isimden dikkat çeken sözler: 'Böyle devam ederse...'

BU SEZONKİ PERFORMANSI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Sarı-lacivertli formayla 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dorgeles Nene, bu sezon resmi maçlarda istediği şansı bulamadı. Toplamda 5 karşılaşmada görev alan genç oyuncu, yalnızca 101 dakika sahada kalırken takıma gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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