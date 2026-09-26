Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız isimden dikkat çeken sözler: 'Böyle devam ederse...'

Fenerbahçe’de transfer hareketliliği devam ederken, takım içindeki süre krizleri de gün yüzüne çıkmaya başladı. Geçtiğimiz sezon başında Salzburg’dan 18 milyon euro gibi ciddi bir bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen Dorgeles Nene, kulüpteki geleceğini sorguluyor.

Teknik ekibin rotasyonunda beklediği şansı bulamayan Malili kanat oyuncusunun, yönetime takımdan ayrılma isteğini ilettiği öğrenildi. Genç futbolcunun bu talebini doğrudan Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile paylaştığı iddia edildi.

"SÜRE ALAMAMAK BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

Oğuz Çetin ile bir araya gelen 23 yaşındaki oyuncunun, görüşmede duyduğu memnuniyetsizliği açıkça dile getirdiği ifade edildi. Sarı-lacivertli kulübe ve şehre olan bağlılığını vurgulayan Nene’nin konuşmasında şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Fenerbahçe’yi ve İstanbul’da yaşamayı gerçekten çok seviyorum. Ancak sahada yeterince yer bulamamak bende ciddi bir rahatsızlık yaratıyor. Almanya’dan Leipzig bana resmi transfer teklifinde bulundu. Eğer durum bu şekilde devam ederse takımdan ayrılmayı ciddi şekilde planlıyorum."

SON KARAR AZİZ YILDIRIM'DA

Futbol Direktörü Oğuz Çetin’in, oyuncunun bu net çıkışının ardından konuyu vakit kaybetmeden Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım’a taşıdığı gelen bilgiler arasında. Yıldırım ve yönetim kurulunun, Nene’nin takımdaki geleceğiyle ilgili nihai kararı kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

Bu gelişmeleri yakından izleyen Bundesliga ekibi Leipzig ise Malili yeteneği renklerine bağlamak için Fenerbahçe cephesinden çıkacak karara odaklanmış durumda.

BU SEZONKİ PERFORMANSI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Sarı-lacivertli formayla 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dorgeles Nene, bu sezon resmi maçlarda istediği şansı bulamadı. Toplamda 5 karşılaşmada görev alan genç oyuncu, yalnızca 101 dakika sahada kalırken takıma gol veya asist katkısı sağlayamadı.