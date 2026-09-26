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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 09:09

Galatasaray'dan Dünya Kupası yıldızına kanca! Okan Buruk'un hayalindeki transfer: Osimhen'in arkasına geliyor

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-kırmızılılar, Ocak ayı ara transfer dönemi için vites yükseltti. Yaz döneminde de gündeme gelen ve Stuttgart formasıyla fırtınalar estiren Bosna Hersekli golcü için hamleler yeniden başlıyor. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'dan Dünya Kupası yıldızına kanca! Okan Buruk'un hayalindeki transfer: Osimhen'in arkasına geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 09:09

Gelecek planlaması ve kadro mühendisliği doğrultusunda eksik bölgeleri tamamlamayı hedefleyen , rotasını yeniden ’ya kırdı. 

Galatasaray'dan Dünya Kupası yıldızına kanca! Okan Buruk'un hayalindeki transfer: Osimhen'in arkasına geliyor

Sarı-kırmızılı yönetimin, yaz transfer döneminde de şartlarını zorladığı VfB Stuttgart’ın forveti Ermedin Demirovic’i listesinin ilk sıralarında tuttuğu öğrenildi.

Galatasaray'dan Dünya Kupası yıldızına kanca! Okan Buruk'un hayalindeki transfer: Osimhen'in arkasına geliyor

OSIMHEN'İN YANINA DÜNYA ÇAPINDA ALTERNATİF

Victor Osimhen'in yanına hem hamle gücü katacak hem de hücum hattındaki rekabeti artıracak kaliteli bir isim arayan Cimbom, 2024 yılından bu yana Stuttgart’ta sergilediği performansla dikkat çeken 28 yaşındaki golcüyü yakın takibe aldı. Piyasa değeri yaklaşık 22 milyon Euro olarak gösterilen ve Kulübüyle Haziran 2028’e kadar mukavelesi bulunan Boşnak yıldızın, kariyerine Şampiyonlar Ligi sahnesinde düzenli yer alan bir takımda devam etmeye son derece sıcak baktığı ifade ediliyor.

Galatasaray'dan Dünya Kupası yıldızına kanca! Okan Buruk'un hayalindeki transfer: Osimhen'in arkasına geliyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAT-TRICK ŞOV!

2026-2027 sezonuna adeta fırtına gibi başlayan Demirovic, formda görüntüsüyle parıldıyor. Bu sezon Alman temsilcisiyle çıktığı 6 resmi karşılaşmada 268 dakika süre alan yetenekli santrfor, rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başardı. Yıldız oyuncunun özellikle Devler Ligi'nde Viking FK karşısında kaydettiği 3 gol, Avrupa devlerinin de dikkatini bir kez daha üzerine çekmesini sağladı.

Galatasaray'dan Dünya Kupası yıldızına kanca! Okan Buruk'un hayalindeki transfer: Osimhen'in arkasına geliyor

MİLLİ TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ

Ülkesi Bosna Hersek’in en önemli kozlarından biri olan Demirovic, milli formayla gösterdiği istikrarlı grafikle de göz dolduruyor. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda ülkesinin kadrosunda yer alarak büyük turnuva tecrübesi yaşayan 28 yaşındaki santrfor, bugüne kadar milli takımıyla çıktığı 44 müsabakada 4 gollük katkı sağladı.

Galatasaray'dan Dünya Kupası yıldızına kanca! Okan Buruk'un hayalindeki transfer: Osimhen'in arkasına geliyor

DEV RAKİP: PREMİER LİG EKİBİ DE DEVREDE

Galatasaray’ın bu transferdeki işi ise çok kolay olmayacak. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United’ın da Bosna Hersekli forveti yakından izlediği öne sürüldü. Ada temsilcisinin, Ocak transfer dönemi açılır açılmaz Stuttgart’ın kapısını resmi teklifle çalmaya hazırlandığı belirtilirken, sarı-kırmızılı idarecilerin elini çabuk tutarak transferi bitirmeyi hedeflediği gelen haberler arasında.

Galatasaray'dan Dünya Kupası yıldızına kanca! Okan Buruk'un hayalindeki transfer: Osimhen'in arkasına geliyor
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ETİKETLER
#galatasaray
#Almanya
#Futbol
#leeds united
#VfB Stuttgart
#Ermedin Demirovic
#Spor
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