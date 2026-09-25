Beşiktaş, EuroLeague'e mağlubiyetle başladı! Siyah-beyazlılar, İstanbul'da Valencia'ya kaybetti

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu EuroLeague'de ilk hafta maçlarının heyecanı yaşandı. 13 sezon sonra EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, ilk hafta maçında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde İspanya temsilcisi Valencia ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, Valencia karşısında maça Zizic'in sertbest atış isabetleriyle giriş yaptı. Karşılıklı sayılarla geçilen ilk 5 dakikayı 13-11 önde kapatan siyah-beyazlılar, 9. dakikayı da 27-21 üstün geçti. Son bölümde top kayıpları yapan Beşiktaş karşısında peş peşe basketler bulan İspanyol ekibi, birinci periyodu 28-27 önde tamamladı.

İkinci çeyrek de başabaş bir oyuna sahne oldu. Beşiktaş, karşısında Shorts ve Taylor ile etkili olan Valencia, 19. dakikayı 52-48 önde geçti. Skor avantajını koruyan konuk takım, soyunma odasına 54-51 üstün girdi.

Valencia, ikinci yarıya Shorts'un üst üste kaydettiği dış atış isabetleriyle başladı. Üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olan İspanyol ekibi, hücumda ritmini bulmakta zorlanan Beşiktaş karşısında 25. dakikayı 70-62 önde geçti. Konuk ekip, final periyoduna 10 sayılık avantajla 71-81 önde gitti.

Son çeyreğe taraftarının desteğini arkasına alarak giren Beşiktaş, üst üste kaydedilen üç sayılık basketlerle 32. dakikada farkı 3 sayıya indirdi ve skor 80-83 oldu. Berk Uğurlu'nun bu periyotta takıma verdiği enerjiyle hücumda ritmini bulan siyah-beyazlılar, kaptan Morgan'ın üçlüğüyle 34. dakikada eşitliği yakaladı ve durum 86-86'ya geldi. Rakibine kolay sayı şansı vermeyen Beşiktaş, Omoruyi'nin çizgiden bulduğu isabetlerle 88-86 öne geçti. Valencia, topu iyi paylaşan siyah-beyazlı takım karşısında arka arkaya pas hataları yaptı. Yüksek tempoda oynanan çeyrekte takımlar son 2 dakikaya 94-94'lük eşitlikle girdi. Konuk ekip, son bölümde Shorts'un turnikesiyle 96-94 üstünlüğü eline aldı. Beşiktaş, önce serbest atış çizgisinde Omoruyi ile son hücumda da Nowell ile isabet bulamadı ve Valencia, mücadeleyi 96-94 kazandı.

Beşiktaş, bu sonuçla 13 sezon sonra yer aldığı EuroLeague'e mağlubiyetle başladı. Siyah-beyazlılar, EuroLeague'in 2. haftasında 30 Eylül Çarşamba günü deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.