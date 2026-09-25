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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 22:28
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 22:28

Beşiktaş, EuroLeague'e mağlubiyetle başladı! Siyah-beyazlılar, İstanbul'da Valencia'ya kaybetti

Beşiktaş, 13 sezon sonra katıldığı EuroLeague'de ilk hafta maçında İstanbul'da İspanya temsilcisi Valencia ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 96-94'lük skorla kaybetti. Beşiktaş, EuroLeague'de 2. hafta maçında deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e konuk olacak.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Beşiktaş, EuroLeague'e mağlubiyetle başladı! Siyah-beyazlılar, İstanbul'da Valencia'ya kaybetti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 22:28
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 22:28

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu 'de ilk hafta maçlarının heyecanı yaşandı. 13 sezon sonra EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden , ilk hafta maçında Turkcell Gelişim Merkezi'nde İspanya temsilcisi ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, Valencia karşısında maça Zizic'in sertbest atış isabetleriyle giriş yaptı. Karşılıklı sayılarla geçilen ilk 5 dakikayı 13-11 önde kapatan siyah-beyazlılar, 9. dakikayı da 27-21 üstün geçti. Son bölümde top kayıpları yapan Beşiktaş karşısında peş peşe basketler bulan İspanyol ekibi, birinci periyodu 28-27 önde tamamladı.

Beşiktaş, EuroLeague'e mağlubiyetle başladı! Siyah-beyazlılar, İstanbul'da Valencia'ya kaybetti

İkinci çeyrek de başabaş bir oyuna sahne oldu. Beşiktaş, karşısında ve Taylor ile etkili olan Valencia, 19. dakikayı 52-48 önde geçti. Skor avantajını koruyan konuk takım, soyunma odasına 54-51 üstün girdi.

Beşiktaş, EuroLeague'e mağlubiyetle başladı! Siyah-beyazlılar, İstanbul'da Valencia'ya kaybetti

Valencia, ikinci yarıya Shorts'un üst üste kaydettiği dış atış isabetleriyle başladı. Üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olan İspanyol ekibi, hücumda ritmini bulmakta zorlanan Beşiktaş karşısında 25. dakikayı 70-62 önde geçti. Konuk ekip, final periyoduna 10 sayılık avantajla 71-81 önde gitti.

Beşiktaş, EuroLeague'e mağlubiyetle başladı! Siyah-beyazlılar, İstanbul'da Valencia'ya kaybetti

Son çeyreğe taraftarının desteğini arkasına alarak giren Beşiktaş, üst üste kaydedilen üç sayılık basketlerle 32. dakikada farkı 3 sayıya indirdi ve skor 80-83 oldu. Berk Uğurlu'nun bu periyotta takıma verdiği enerjiyle hücumda ritmini bulan siyah-beyazlılar, kaptan Morgan'ın üçlüğüyle 34. dakikada eşitliği yakaladı ve durum 86-86'ya geldi. Rakibine kolay sayı şansı vermeyen Beşiktaş, Omoruyi'nin çizgiden bulduğu isabetlerle 88-86 öne geçti. Valencia, topu iyi paylaşan siyah-beyazlı takım karşısında arka arkaya pas hataları yaptı. Yüksek tempoda oynanan çeyrekte takımlar son 2 dakikaya 94-94'lük eşitlikle girdi. Konuk ekip, son bölümde Shorts'un turnikesiyle 96-94 üstünlüğü eline aldı. Beşiktaş, önce serbest atış çizgisinde Omoruyi ile son hücumda da Nowell ile isabet bulamadı ve Valencia, mücadeleyi 96-94 kazandı.

Beşiktaş, bu sonuçla 13 sezon sonra yer aldığı EuroLeague'e mağlubiyetle başladı. Siyah-beyazlılar, EuroLeague'in 2. haftasında 30 Eylül Çarşamba günü deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.

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ETİKETLER
#Beşiktaş
#Basketbol
#Valencia
#euroleague
#shorts
#Omoruyi
#Spor
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