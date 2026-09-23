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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 18:31
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 18:31

Busenaz Sürmeneli, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi! Final tarihi ve Busenaz'ın rakibi belli oldu

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Dev organizasyonun yarı finalinde Rusya'dan Nadezhda Golubeva ile karşı karşıya gelen son Avrupa şampiyonu ünvanlı milli boksör Busenaz Sürmeneli, rakibini 3-2 yenerek adını üst üste 2. kez finale yazdırdı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Busenaz Sürmeneli, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi! Final tarihi ve Busenaz'ın rakibi belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 18:31
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 18:31

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Son Avrupa şampiyonu unvanlı milli boksör Busenaz Sürmeneli, 70 kiloda yarı finalde Rusya'dan Nadezhda Golubeva ile karşı karşıya geldi.

Busenaz Sürmeneli, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi! Final tarihi ve Busenaz'ın rakibi belli oldu

Busenaz, Golubeva'yı 3-2 yenerek Avrupa Boks Şampiyonası'nda adını üst üste 2. kez finale yazdırdı.

Busenaz Sürmeneli, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi! Final tarihi ve Busenaz'ın rakibi belli oldu

Busenaz Sürmeneli, 25 Eylül Cuma günü finalde son dünya üçüncüsü İngiliz boksör Chantelle Reid ile karşılaşacak. Kariyerinde bir olimpiyat, 3 dünya ve 1 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör, bir kez daha zirveye çıkmak için mücadele edecek.

Busenaz Sürmeneli, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi! Final tarihi ve Busenaz'ın rakibi belli oldu

"ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan son Avrupa şampiyonu Busenaz Sürmeneli, "Rus sporcuların hepsi gerçekten iyi. O yüzden mutluyum. Final tadında bir yarı final oldu. İnşallah finalde bu güçlü karakteri ortaya koymak için elimden geleni yapacağım. 70 kiloya yeni adapte olmaya çalışıyorum. Bu kiloda ilk büyük turnuvam." ifadelerini kullandı.

Busenaz Sürmeneli, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi! Final tarihi ve Busenaz'ın rakibi belli oldu

Türkiye'den birçok destekçisinin olduğunu dile getiren milli sporcu, "En yakınımızdaki arkadaşlarımız, mesela Buse Naz Çakıroğlu talihsiz bir şekilde kaybetti. Ama dövüşürken onun sesini duydum. Takım olmak çok güzel bir şey. Onun alnından öpüyorum buradan. İnşallah 2028 Los Angeles'ta birlikte güzel şeyler başaracağız." diye konuştu.

Busenaz Sürmeneli, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi! Final tarihi ve Busenaz'ın rakibi belli oldu

Finaldeki rakibi İngiliz boksör Chantelle Reid'e değinen Busenaz, "İngiliz rakibim iyi. Onunla yıldızlar ve gençlerde çok maçım var. İnşallah güzel olur. Büyük ihtimalle bana karşı çok hırslanmıştır. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Burada İstiklal Marşı'nı okutmak için her şeyi yapacağım. Yenilebiliriz, yenebiliriz ama biz bu vatanın evlatlarından biriyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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ETİKETLER
#Sofya
#Busenaz Sürmeneli
#2026 Avrupa Boks Şampiyonası
#Nadezhda Golubeva
#Chantelle Reid
#Spor
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