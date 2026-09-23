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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 15:32

Gedson Fernandes Trabzonspor'a transfer olacak mı? Menajerinden resmi açıklama geldi

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği iddia edilen Gedson Fernandes'in temsilcisinden gündeme bomba gibi düşen transfer söylentilerine cevap geldi. Yapılan açıklamada Portekizli yıldızın geleceğiyle ilgili karar resmen duyuruldu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Gedson Fernandes Trabzonspor'a transfer olacak mı? Menajerinden resmi açıklama geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 15:32

Ara transfer dönemi yaklaşırken kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren 'un, forması giyen 'i gündemine aldığı ileri sürülmüştü. Karadeniz ekibiyle adı anılan Portekizli orta saha oyuncusunun geleceği hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

Gedson Fernandes Trabzonspor'a transfer olacak mı? Menajerinden resmi açıklama geldi

Gedson Fernandes’in haklarını elinde bulunduran menajerlik şirketi Gestifute, Rus basınından Sport24’e konuşarak transfer söylentilerine son noktayı koydu. Bordo-mavili kulüple çıkan iddiaların asılsız olduğunu belirten şirket yetkilileri, Portekizli futbolcunun mevcut takımında kalacağını vurguladı.

Gedson Fernandes Trabzonspor'a transfer olacak mı? Menajerinden resmi açıklama geldi

"BU KIŞ TRABZONSPOR'A GİTMEYECEK"

Yapılan resmi açıklamada, yıldız oyuncunun Rusya'da mutlu olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Gedson'un bu kış Trabzonspor'a transfer olma ihtimali bulunmuyor. Kendisi Spartak Moskova'da forma giymeye devam etmek istiyor ve şu anki kulübünde son derece mutlu."

Gedson Fernandes Trabzonspor'a transfer olacak mı? Menajerinden resmi açıklama geldi

2025 yılında 'tan 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Spartak Moskova'nın yolunu tutan 27 yaşındaki başarılı futbolcunun, Rus temsilcisiyle 2029 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor.

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#Beşiktaş
#trabzonspor
#Futbol
#gedson fernandes
#Spartak Moskova
#Gestifute
#Spor
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