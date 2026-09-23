Gedson Fernandes Trabzonspor'a transfer olacak mı? Menajerinden resmi açıklama geldi

Ara transfer dönemi yaklaşırken kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Spartak Moskova forması giyen Gedson Fernandes'i gündemine aldığı ileri sürülmüştü. Karadeniz ekibiyle adı anılan Portekizli orta saha oyuncusunun geleceği hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

Gedson Fernandes’in haklarını elinde bulunduran menajerlik şirketi Gestifute, Rus basınından Sport24’e konuşarak transfer söylentilerine son noktayı koydu. Bordo-mavili kulüple çıkan iddiaların asılsız olduğunu belirten şirket yetkilileri, Portekizli futbolcunun mevcut takımında kalacağını vurguladı.

"BU KIŞ TRABZONSPOR'A GİTMEYECEK"

Yapılan resmi açıklamada, yıldız oyuncunun Rusya'da mutlu olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Gedson'un bu kış Trabzonspor'a transfer olma ihtimali bulunmuyor. Kendisi Spartak Moskova'da forma giymeye devam etmek istiyor ve şu anki kulübünde son derece mutlu."

2025 yılında Beşiktaş'tan 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Spartak Moskova'nın yolunu tutan 27 yaşındaki başarılı futbolcunun, Rus temsilcisiyle 2029 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor.