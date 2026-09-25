Emekli polis Anayasa Mahkemesi önündeki zam eylemi sırasında canına kıydı

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İstanbul
Ankara'daki zam eylemi sırasında kötü bir olay yaşandı. Çankaya ilçesinde toplanan emekliler Anayasa Mahkemesi binasının karşısındaki parkta bir araya geldi.
Emeklilerin seyyanen zam talebiyle yaptığı eylem sırasında emekli polis A.Ş. (60), beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.Ş., ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Hastanesine sevk edildi.
Polis tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, şahıs hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.