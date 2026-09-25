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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 23:32
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 23:32

Emekli polis Anayasa Mahkemesi önündeki zam eylemi sırasında canına kıydı

Ankara'da emeklilerin Anayasa Mahkemesi önündeki parkta yaptığı zam eylemi sırasında 60 yaşındaki emekli polis beylik tabancasıyla canına kıydı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Emekli polis Anayasa Mahkemesi önündeki zam eylemi sırasında canına kıydı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 23:32
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 23:32

'daki zam eylemi sırasında kötü bir olay yaşandı. ilçesinde toplanan binasının karşısındaki parkta bir araya geldi.

HABERİN ÖZETİ

Emekli polis Anayasa Mahkemesi önündeki zam eylemi sırasında canına kıydı

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Ankara Çankaya'da emeklilerin düzenlediği zam eylemi sırasında beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulunan emekli polis A.Ş., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Emekliler, seyyanen zam talebiyle Çankaya ilçesinde Anayasa Mahkemesi binasının karşısındaki parkta toplandı.
Eylem sırasında 60 yaşındaki emekli polis A.Ş., beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.
Ağır yaralanan A.Ş., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Hastanesine kaldırıldı.
A.Ş., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

BEYLİK TABANCASIYLA KENDİSİNİ VURDU

Emeklilerin seyyanen zam talebiyle yaptığı eylem sırasında emekli polis A.Ş. (60), beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. 

Emekli polis Anayasa Mahkemesi önündeki zam eylemi sırasında canına kıydı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.Ş., ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Hastanesine sevk edildi. 

Emekli polis Anayasa Mahkemesi önündeki zam eylemi sırasında canına kıydı

Polis tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, şahıs hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

 

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#ankara
#emekliler
#Anayasa Mahkemesi
#çankaya
#Gazi Hastanesi
#3. Sayfa
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