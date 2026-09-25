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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 23:16
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 23:16

Şişli'de üniversite öğrencisi evde ölü bulundu

İstanbul Şişli'de 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Yağız Bilik, arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. Gencin vücudunda darp izine rastlanmazken naaşı, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp'a kaldırıldı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Şişli'de üniversite öğrencisi evde ölü bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 23:16
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 23:16

Feriköy Savaş Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana gelen olay, 25 yaşındaki üniversite öğrencisinden haber alamayan arkadaşının eve gelmesiyle ortaya çıktı.

EV ARKADAŞI HAREKETSİZ HALDE BULDU

Dün gündüz saatlerinde dışarıda olan Yağız Bilik (25), gece saatlerinde eve geldi. Bilik'ten akşam saatlerine kadar haber alamayan ev arkadaşı, kontrol amaçlı eve geldi. Bilik’in olduğu odaya bakan arkadaşı, onu yatağında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şişli'de üniversite öğrencisi evde ölü bulundu

Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede 25 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra polis ekipleri olay yerinde delil incelemesi yaptı.

Şişli'de üniversite öğrencisi evde ölü bulundu

AİLESİ VE ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Bilik'in vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmazken, polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. Öte yandan savcı, olay yerinden arkadaşının bilgisine başvururken, gencin ölümünü haber alan arkadaşları ve ailesi gözyaşlarına boğuldu.

İncelemenin ardından Yağız Bilik'in cenazesi otopsi için morguna kaldırıldı.

 

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ETİKETLER
#Şişli
#Feriköy
#adli tıp kurumu
#Savaş Sokak
#Yağız Bilik
#3. Sayfa
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