Şişli'de üniversite öğrencisi evde ölü bulundu

Şişli Feriköy Savaş Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana gelen olay, 25 yaşındaki üniversite öğrencisinden haber alamayan arkadaşının eve gelmesiyle ortaya çıktı.

EV ARKADAŞI HAREKETSİZ HALDE BULDU

Dün gündüz saatlerinde dışarıda olan Yağız Bilik (25), gece saatlerinde eve geldi. Bilik'ten akşam saatlerine kadar haber alamayan ev arkadaşı, kontrol amaçlı eve geldi. Bilik’in olduğu odaya bakan arkadaşı, onu yatağında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede 25 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra polis ekipleri olay yerinde delil incelemesi yaptı.

AİLESİ VE ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Bilik'in vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmazken, polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. Öte yandan savcı, olay yerinden arkadaşının bilgisine başvururken, gencin ölümünü haber alan arkadaşları ve ailesi gözyaşlarına boğuldu.

İncelemenin ardından Yağız Bilik'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.