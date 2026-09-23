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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 16:05

Ankara'da korkunç manzara! 2 kişi otomobilde ölü bulundu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 kişi, park halindeki otomobilde ölü bulundu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken korkunç olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Ankara'da korkunç manzara! 2 kişi otomobilde ölü bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 16:05

'nın Çubuk ilçesinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir süredir park halinde bulunan araç, vatandaşların dikkatini çekti.

Ankara'da korkunç manzara! 2 kişi otomobilde ölü bulundu

Araçta 2 kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu hemen ekiplerine bildirdi. 

Ankara'da korkunç manzara! 2 kişi otomobilde ölü bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatıldı.

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ETİKETLER
#çubuk
#polis
#soruşturma
#ankara
#Yıldırım Beyazıt Mahallesi
#3. Sayfa
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