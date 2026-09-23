Ankara'da korkunç manzara! 2 kişi otomobilde ölü bulundu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir süredir park halinde bulunan araç, vatandaşların dikkatini çekti.

Araçta 2 kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.