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Magazin
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 14:39

Manifest'in Kurucusu Tolga Akış'ın Uyuşturucu testi sonucu çıktı

Manifest’in kurucusu Tolga Akış’ın uyuşturucu test sonucu belli oldu. Müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla tutuklanan Akış'ın uyuşturucu testinin negatif çıktığı öğrenildi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Manifest'in Kurucusu Tolga Akış'ın Uyuşturucu testi sonucu çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 14:39

tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan , müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla tutuklanmıştı. 

HABERİN ÖZETİ

Manifest'in Kurucusu Tolga Akış'ın Uyuşturucu testi sonucu çıktı

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Ağustos ayından bu yana çeşitli suçlamalarla tutuklu bulunan Tolga Akış'ın Adli Tıp Kurumu tarafından incelenen uyuşturucu testi negatif sonuçlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında tutuklanan Tolga Akış'ın kan, idrar ve saç örnekleri üzerinde yapılan uyuşturucu testi negatif çıktı.
Savcılığın sevk yazısında Akış'ın Manifest isimli grubun konserlerini organize ettiği, faaliyetlerinden sorumlu olduğu ve grubun içeriklerine çocukların filtresiz erişebildiği belirtildi.
Akış ifadesinde, yurt dışından gelen para transferlerinin YouTube ve diğer müzik servislerinden yapılan ödemeler olduğunu ifade etti.
Akış, projelerinde fotoğrafçı olarak çalışan Mesut Adlin hakkındaki taciz iddiaları sonrası onunla çalışmayı bıraktıklarını ve Adlin'in bu sebeple kendisine kin beslediğini iddia etti.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Manifest'in Kurucusu Tolga Akış'ın Uyuşturucu testi sonucu çıktı

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Ağustos ayından bu yana tutuklu bulunan Akış, soruşturma kapsamında uyuşturucu testi vermişti. tarafından alınan kan, idrar ve saç örnekleri incelendi ve uyuşturucu testi sonuçlandı. Kurumun raporuna göre, Akış'ın uyuşturucu testi negatif çıktı.

Manifest'in Kurucusu Tolga Akış'ın Uyuşturucu testi sonucu çıktı

MANİFEST’İN FAALİYETLERİNDEN SORUMLU OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİ

Savcılığın sevk yazısında Akış'ın çeşitli tarihlerde isimli grubun konserlerini organize ettiği ve Manifest'in faaliyetlerinden sorumlu olduğu belirtilmişti.

Yazıda, grubun faaliyetleriyle ilgili yapılan bazı paylaşımların geniş kitlelere ulaştığı ve çocukların herhangi bir filtreleme mekanizması olmaksızın bu içeriklere erişebildiği anlatılmıştı.

Akış savcılık ifadesinde yurt dışından kendisine gönderilen para transferlerinin YouTube adlı sosyal medya uygulaması ile diğer müzik servislerinden yapılan ödemeler olduğunu söylemişti.

Akış savcılık ifadesinde Manifest isimli müzik grubunun kurucusu olduğundan bahsederek, “Hesaplarım ayrıntılı olarak incelendiğinde, yurt dışı olarak sorduğunuz ülkelerden sadece iki yerden para gelmektedir. Bunlardan biri YouTube adlı sosyal medya uygulamasından, diğeri ise müzik servislerinden gelmektedir.” demişti.

Mesut Adlin ve “Zeybik” olarak tanınan Zeynep Sürmeli isimli kişileri tanıdığını kabul eden Akış, "Mesut Adlin’i yaklaşık 1 yıl önce birkaç kez projelerimizde fotoğrafçı olarak çalışmasından dolayı tanırım. Kendisinin son projesi de Manifest’in fotoğraflarını çekmek olmuştu. Mesut Adlin’le ilgili daha sonra birkaç kadın tarafından taciz iddiaları ortaya atılınca kendisiyle çalışmak istemedik. Bunu da sosyal medyada açıkladık." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından mağdur kadınlarının seslerini daha güçlü bir şekilde ifade etmeye başladıklarından bahseden Akış, Adlin'in iş bulmakta zorlandığını ve bunun karşılığında kendisine kin beslemeye başladığını iddia etmişti.

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ETİKETLER
#Manifest
#Tolga Akış
#mesut adlin
#adli tıp kurumu
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Magazin
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