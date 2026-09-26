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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 00:15
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 00:45

Manisa'daki okul saldırısında saldırgan ile anne, baba ve dedesi dahil 7 kişi tutuklandı

Manisa’da 11 öğrencinin yaralandığı okul saldırısıyla ilgili adliyeye sevk edilen saldırgan H.O., annesi, babası, dedesi, kuzeni, arkadaşı ve fişekleri satın aldığı iddia edilen av bayii sahibinin aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 00:15
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 00:45

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi'ndeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi yakınlarında 22 Eylül'de yaşanan olayda 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki H.O., yanında getirdiği pompalı tüfekle okul arkadaşlarına ateş açtı. 

HABERİN ÖZETİ

Manisa'daki okul saldırısında saldırgan ile anne, baba ve dedesi dahil 7 kişi tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 9. sınıf öğrencisi H.O.'nun pompalı tüfekle okul arkadaşlarına ateş açması sonucu 11 öğrenci yaralanmış, olayla ilgili adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklanmıştır.
Saldırıda yaralanan 11 öğrenciden 8'i taburcu edilirken, durumları ağır olan 3 öğrencinin bilinci açık ve stabil şekilde yoğun bakımdaki tedavisi sürmektedir.
Olayla ilgili saldırıyı gerçekleştiren H.O., anne, baba ve dedesi ile av bayi işletmecisi ve bir arkadaşının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmiştir.
Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden H.O. ve aile bireylerinin de dahil olduğu 7 kişi tutuklanmış, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Manisa'daki okul saldırısında saldırgan ile anne, baba ve dedesi dahil 7 kişi tutuklandı

SALDIRIDA YARALANAN 3 ÖĞRENCİ YOĞUN BAKIMDA

Saldırıda yaralanan 11 öğrenci çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 3'ü ağır 11 öğrenciden 8'i taburcu oldu. Durumları ağır olan 3 öğrencinin yoğun bakımdaki tedavilerine devam edilirken öğrencilerin bilinçlerinin açık ve durumlarının stabil olduğu bilgisine ulaşıldı.

Manisa'daki okul saldırısında saldırgan ile anne, baba ve dedesi dahil 7 kişi tutuklandı

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan aralarında olayı gerçekleştiren H.O., H.O.'nun annesi, babası, dedesi ve kuzeni, arkadaşı ve fişekleri satın aldığı iddia edilen av bayi işletmecisinin de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. 

Manisa'daki okul saldırısında saldırgan ile anne, baba ve dedesi dahil 7 kişi tutuklandı

7 TUTUKLAMA, 3 ADLİ KONTROL KARARI

Güvenlik önlemleri kapsamında adliyeye giden yollar trafiğe kapatılırken, şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Savcılığın hakimliğe sevk ettiği saldırgan H.O., H.O.'nun annesi, babası, dedesi, kuzeni, arkadaşı ile fişekleri satın aldığı iddia edilen av bayi işletmecisinin aralarında bulunduğu 7 kişi, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. 3 kişiye ise adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

 

 

 

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