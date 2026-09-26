Manisa'daki okul saldırısında saldırgan ile anne, baba ve dedesi dahil 7 kişi tutuklandı

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İstanbul
Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi'ndeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi yakınlarında 22 Eylül'de yaşanan olayda 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki H.O., yanında getirdiği pompalı tüfekle okul arkadaşlarına ateş açtı.
Saldırıda yaralanan 11 öğrenci çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 3'ü ağır 11 öğrenciden 8'i taburcu oldu. Durumları ağır olan 3 öğrencinin yoğun bakımdaki tedavilerine devam edilirken öğrencilerin bilinçlerinin açık ve durumlarının stabil olduğu bilgisine ulaşıldı.
Silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan aralarında olayı gerçekleştiren H.O., H.O.'nun annesi, babası, dedesi ve kuzeni, arkadaşı ve fişekleri satın aldığı iddia edilen av bayi işletmecisinin de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Güvenlik önlemleri kapsamında adliyeye giden yollar trafiğe kapatılırken, şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.
Savcılığın hakimliğe sevk ettiği saldırgan H.O., H.O.'nun annesi, babası, dedesi, kuzeni, arkadaşı ile fişekleri satın aldığı iddia edilen av bayi işletmecisinin aralarında bulunduğu 7 kişi, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. 3 kişiye ise adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.