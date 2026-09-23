Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:28

Manisa'daki okul saldırısında son durum! Valilik yaralı öğrencilerin sağlık durumunu açıkladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde önünde dün yaşanan silahlı saldırının ardından valilikten yaralı öğrencilerin durumuna ilişkin açıklama geldi. Açıklamada 6 öğrencinin bugün taburcu edileceği, 3 öğrencinin de yoğun bakım ünitelerindeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Manisa'daki okul saldırısında son durum! Valilik yaralı öğrencilerin sağlık durumunu açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:28

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde önünde dün sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. 15 yaşındaki H.O.'nun tüfekle öğrencilere ateş açması sonucu 3'ü ağır 11 öğrencinin yaralandığı bildirilmişti. Manisa Valiliği'nden yaralıların durumuna ilişkin son dakika açıklaması geldi. 

HABERİN ÖZETİ

Manisa'daki okul saldırısında son durum! Valilik yaralı öğrencilerin sağlık durumunu açıkladı

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerin durumu hakkında Manisa Valiliği açıklama yaptı.
Saldırıda 3'ü ağır olmak üzere 11 öğrenci yaralandı.
Hafif yaralı 6 öğrencinin bugün taburcu edilmesi planlanıyor.
Manisa merkezde tedavisi süren 3 öğrencinin yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor.
Yoğun bakımda tedavisi süren öğrencilerin bilinçleri açık.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Manisa'daki okul saldırısında son durum! Valilik yaralı öğrencilerin sağlık durumunu açıkladı

6 ÖĞRENCİ TABURCU EDİLECEK

Valilik yaptığı açıklamada, hafif yaralı 6 öğrencinin bugün taburcu edileceğini, 3 öğrencinin ise tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiği bildirildi. 

Manisa'daki okul saldırısında son durum! Valilik yaralı öğrencilerin sağlık durumunu açıkladı

3 ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA SÜRÜYOR 

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde: 

22 Eylül 2026 tarihinde Turgutlu ilçemizdeki saldırı olayında yaralanan ve  Turgutlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri devam eden hafif yaralı 6 öğrencimizin bugün taburcu edilmeleri planlanmaktadır.

Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencimizin ise bilinçleri açık olup, yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam etmektedir.

Manisa'daki okul saldırısında son durum! Valilik yaralı öğrencilerin sağlık durumunu açıkladı

Öğrencilerimizin durumu hekimlerimiz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmektedir.

Yaşanan elim olay nedeniyle öğrencilerimize, ailelerine ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; tedavileri devam eden öğrencilerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara NATO Zirvesi'nde verilen revolver gündem olmuştu! Polonya'dan dikkat çeken karşılık
Avrupa jet yakıtı bulmakta zorlanıyor: Kriz iyice derinleşti, ithalat uzak ülkelere kaydı
Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayan istatistik! Dev kulüpleri bir bir geride bıraktı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.