Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde önünde dün sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. 15 yaşındaki H.O.'nun tüfekle öğrencilere ateş açması sonucu 3'ü ağır 11 öğrencinin yaralandığı bildirilmişti. Manisa Valiliği'nden yaralıların durumuna ilişkin son dakika açıklaması geldi.

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HABERİN ÖZETİ Manisa'daki okul saldırısında son durum! Valilik yaralı öğrencilerin sağlık durumunu açıkladı Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerin durumu hakkında Manisa Valiliği açıklama yaptı. Saldırıda 3'ü ağır olmak üzere 11 öğrenci yaralandı. Hafif yaralı 6 öğrencinin bugün taburcu edilmesi planlanıyor. Manisa merkezde tedavisi süren 3 öğrencinin yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. Yoğun bakımda tedavisi süren öğrencilerin bilinçleri açık.

6 ÖĞRENCİ TABURCU EDİLECEK

Valilik yaptığı açıklamada, hafif yaralı 6 öğrencinin bugün taburcu edileceğini, 3 öğrencinin ise tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiği bildirildi.

3 ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA SÜRÜYOR

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

22 Eylül 2026 tarihinde Turgutlu ilçemizdeki saldırı olayında yaralanan ve Turgutlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri devam eden hafif yaralı 6 öğrencimizin bugün taburcu edilmeleri planlanmaktadır.

Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencimizin ise bilinçleri açık olup, yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam etmektedir.

Öğrencilerimizin durumu hekimlerimiz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmektedir.

Yaşanan elim olay nedeniyle öğrencilerimize, ailelerine ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; tedavileri devam eden öğrencilerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.