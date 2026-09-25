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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 22:37

SPK'dan Özata Denizcilik incelemesi: 11 kişi hakkında suç duyurusu

SPK Özata Denizcilik hakkında yapılan inceleme sonucu 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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SPK'dan Özata Denizcilik incelemesi: 11 kişi hakkında suç duyurusu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 22:37

(SPK) Özata Denizcilik ve Ticaret Aş pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemesini tamamladı. Kurul 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun piyasa dolandırıcılığına ilişkin maddesi kapsamında 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

SPK'dan Özata Denizcilik incelemesi: 11 kişi hakkında suç duyurusu

SUÇ DUYURUSU VE İŞLEM YASAĞI

SPK, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili incelemesi sonucunda 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Söz konusu kişilere 2 yıl süreyle işlem yasağı da getirildi.
SPK’nın 2026/65 sayılı bültenine göre İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Erdin Özel, Haldun Saffet İnal, Bülent Uygun, Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Kadir Boy, Kerem Alkin, Gül Ayşe Çolak ve Abdülkadir Özkan hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1’inci maddesi kapsamında, OZATD pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.
Kurul ayrıca Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Tera Portföy Yönetimi AŞ’ye OZATD pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere 2 yıl işlem yasağı uygularken, 5 kişinin tüm lisanslarını işlem yasağı süresince iptal etti.

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ETİKETLER
#sermaye piyasası kurulu
#6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
#Özata Denizcilik
#Tera Yatırım Menkul Değerler
#İbrahim Bekçi
#Gündem
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