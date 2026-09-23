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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 09:38

SPK yatırımcı sayısını duyurdu: 131 fonun tasfiyesinde yeni açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiyesine karar verilen fonlarda 454 bin 758 tekil yatırımcı olduğunu açıkladı. İşte o açıklamadan detaylar...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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SPK yatırımcı sayısını duyurdu: 131 fonun tasfiyesinde yeni açıklama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 09:38

'dan yapılan açıklamada tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin farklı bilgiler yer aldığı ifade edilerek "Kurul Karar Organı'nın 17/09/2026 tarihli kararları uyarınca 7 portföy yönetim şirketine (PYŞ) ait 131 fonu tasfiye edilmesine karar verilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişidir" denildi. 

HABERİN ÖZETİ

SPK yatırımcı sayısını duyurdu: 131 fonun tasfiyesinde yeni açıklama

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin farklı bilgiler yer aldığına dair açıklama yaparak, 131 fonun tasfiye edildiğini ve bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğunu belirtmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından, 7 portföy yönetim şirketine (PYŞ) ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verildiği ifade edilmiştir.
Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre, tasfiye edilen fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğu açıklanmıştır.
Yatırımcılara, bu süreçte sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

SPK son günlerde tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin farklı bilgiler yer aldığı belirtildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada "Kurul Karar Organı’nın 17/09/2026 tarihli kararları uyarınca 7 portföy yönetim şirketine (PYŞ) ait 131 fonu tasfiye edilmesine karar verilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişidir" denildi.

Bu süreçte yatırımcıların sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada "Sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda Kurulumuz görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.


 

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ETİKETLER
#Fön
#Spk
#Merkezi Kayıt Kuruluşu
#Yatırımcı Sayısı
#Portföy Yönetim Şirketi
#Ekonomi
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