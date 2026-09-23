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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 09:33

Motorine indirim gelecek mi? 23 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Motorin grubunda 5,57 TL'lik indirim beklentisi araç sahiplerini heyecanlandırırken, gözler 24 Eylül Perşembe gününe çevrildi. Peki 23 Eylül 2026 Çarşamba günü benzin, motorin ve LPG ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa güncel akaryakıt fiyatları...

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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Motorine indirim gelecek mi? 23 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 09:33

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. fiyatları, döviz kuru, düzenlemeleri ve küresel piyasalardaki gelişmeler pompa fiyatlarına yansımaya devam ederken motorin fiyatları için yeni bir indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatında 5,57 TL indirim bekleniyor. Söz konusu indirimin 24 Eylül Perşembe günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıması beklenirken, 23 Eylül Çarşamba günü geçerli olan benzin, motorin ve LPG fiyatları da araştırılıyor. İşte , , ve Bursa başta olmak üzere güncel akaryakıt fiyatları...

Motorine indirim gelecek mi? 23 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?

MOTORİNE İNDİRİM NE ZAMAN GELİYOR?

Motorin grubunda beklenen 5,57 TL'lik indirimin 24 Eylül Perşembe gününden itibaren geçerli olması bekleniyor. İndirimin gerçekleşmesi durumunda motorinin litre fiyatında önemli bir düşüş yaşanacak.

Benzin fiyatlarında ise aynı tarihte herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Motorine indirim gelecek mi? 23 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da akaryakıt fiyatları Avrupa ve Anadolu Yakası'nda farklılık gösterebiliyor.

23 Eylül Çarşamba günü İstanbul Avrupa Yakası'nda:

Benzin: 80,40 TL
Motorin: 96,40 TL
LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda ise:

Benzin: 80,30 TL
Motorin: 96,20 TL
LPG: 34,40 TL

Motorine beklenen indirimin pompaya yansıması halinde İstanbul'da motorin fiyatının yaklaşık 90 TL seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Motorine indirim gelecek mi? 23 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?

ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Başkent Ankara'da 23 Eylül itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:

Benzin: 81,40 TL
Motorin: 97,50 TL
LPG: 35,09 TL

5,57 TL'lik indirimin uygulanması halinde Ankara'da motorinin litre fiyatının yaklaşık 91,87 TL olması bekleniyor.

İZMİR'DE BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Benzin: 81,70 TL
Motorin: 97,80 TL
LPG: 34,99 TL

Beklenen motorin indirimi sonrasında İzmir'de motorinin litre fiyatının yaklaşık 92,26 TL seviyesine gerilemesi öngörülüyor.

Motorine indirim gelecek mi? 23 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?

BURSA'DA AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Bursa'da 23 Eylül Çarşamba günü pompaya yansıyan ortalama fiyatlar şöyle:

Benzin: 81,50 TL
Motorin: 97,40 TL
LPG: 34,39 TL

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#İstanbul
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