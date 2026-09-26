26 Eylül 2026 altın fiyatları | Altın yatay seyirde

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İstanbul
Altın fiyatları yatay seyirde ilerliyor. Cuma sabahı 6 bin 739 lira seviyelerindeki gram altın, haftanın son işlem gününü yakın seviyelerde kapattı.
Altındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 26 Eylül 2026 güncel altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.283,56 dolar
Satış: 4.286,05 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.046,80 TL
Satış: 6.286,90 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 43.135,78 TL
Satış: 43.950,01 TL
TAM ALTIN
Alış: 43.206 TL
Satış: 43.719 TL
YARIM ALTIN
Alış: 21.500,49 TL
Satış: 22.042,41 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.783,95 TL
Satış: 11.021,21 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.739,97 TL
Satış: 6.740,80 TL