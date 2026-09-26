26 Eylül 2026 altın fiyatları | Altın yatay seyirde

Altın fiyatları yatay seyirde ilerliyor. Cuma sabahı 6 bin 739 lira seviyelerindeki gram altın, haftanın son işlem gününü yakın seviyelerde kapattı.

Altındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 26 Eylül 2026 güncel altın fiyatları...