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Gündem
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 05:31
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 05:48

1,4 milyar TL'lik kooperatif vurgunu: Ev sahibi yapma vaadiyle 160 sağlıkçıyı dolandırdılar

Bursa'da ev sahibi yapma vaadiyle sağlık çalışanlarını toplam 1,4 milyar TL dolandıran 4 kooperatife operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışına kaçtıkları belirlenen 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca operasyonda çok sayıda dijital materyal ve yüz binlerce liralık nakit paraya el konuldu.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 05:31
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 05:48

'da ev sahibi olma hayali kuran çoğunluğu sağlık çalışanı 160 kişi, aynı konutların birden fazla kişiye satılması ve yeterli sayıda konut bulunmaması nedeniyle mağdur oldu.

HABERİN ÖZETİ

1,4 milyar TL'lik kooperatif vurgunu: Ev sahibi yapma vaadiyle 160 sağlıkçıyı dolandırdılar

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Bursa'da çoğunluğu sağlık çalışanı 160 kişiyi konut vaadiyle toplamda 1 milyar 400 milyon TL dolandırdığı belirlenen 4 kooperatife yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Aynı konutların birden fazla kişiye satılması ve yeterli sayıda konut bulunmaması nedeniyle mağdurlar kişi başı yaklaşık 15 milyon TL zarara uğradı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ayrı yapı kooperatifine düzenlenen operasyonda, aralarında eski başkan ve yöneticilerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.
Yurt dışına kaçtığı tespit edilen şüpheliler E.T.D. ve D.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kooperatif merkezlerinde yapılan aramalarda çok sayıda resmi defter, belge, dijital materyal ve 300 bin TL nakit paraya el konuldu.
Emniyetteki sorguları devam eden 12 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

KİŞİ BAŞI 15 MİLYON TL ZARAR

Yıllarca kooperatife ödeme yapan 160 kişinin toplamda 1 milyar 400 milyon TL dolandırıldığı öğrenildi. Kişi başı yaklaşık 15 milyon lira zararla karşı karşıya olan mağdurlar, paralarını geri almak için hukuki yollara başvurdu. 

4 KOOPERATİFE OPERASYON

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mağdur şahısların ifadeleri doğrultusunda başlattığı soruşturma kapsamında Sağlıklı Nefes Tatil Evleri Kooperatifi, Sağlıkçılar Konut Yapı Kooperatifi, Sağlıkçılar Doğanköy Yapı Kooperatifi ve Sağlıkçılar Göl Vadisi Yapı Kooperatifine operasyon düzenlendi.

1,4 milyar TL'lik kooperatif vurgunu: Ev sahibi yapma vaadiyle 160 sağlıkçıyı dolandırdılar

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 2 KİŞİ FİRARİ

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Başsavcılık koordinesinde 4 kooperatife yapılan baskınlarda aralarında eski kooperatif başkanı ve yöneticilerinin olduğu 12 kişi gözaltına alındı. Yurt dışına kaçtıkları belirlenen 2 şüpheli E.T.D ve D.D. hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

1,4 milyar TL'lik kooperatif vurgunu: Ev sahibi yapma vaadiyle 160 sağlıkçıyı dolandırdılar

160 KİŞİYİ 1,4 MİLYAR TL DOLANDIRDILAR

5 ayrı eylemde 160 kişiden 1 milyar 400 milyon TL vurgun yapıldığı belirlendi. 4 kooperatif merkezinde yapılan aramalarda genel kurul ve karar defterleri, para transfer belgeleri, şirket sözleşme belgeleri ile çok sayıda dijital materyal ve 300 bin TL nakit paraya el konuldu.

1,4 milyar TL'lik kooperatif vurgunu: Ev sahibi yapma vaadiyle 160 sağlıkçıyı dolandırdılar

SORGUDAN SONRA ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Gözaltına alınan 12 şüpheli M.A, T.B., A.O.Ö., B.G., Ö.Ö., G.Ö., M.T.Ç., E.A., S.D., A.B., M.N.B., Y.Ç.'nin emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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#bursa
#Sağlıklı Nefes Tatil Evleri Kooperatifi
#Sağlıkçılar Konut Yapı Kooperatifi
#Sağlıkçılar Doğanköy Yapı Kooperatifi
#Sağlıkçılar Göl Vadisi Yapı Kooperatifi
#Gündem
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