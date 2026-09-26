1,4 milyar TL'lik kooperatif vurgunu: Ev sahibi yapma vaadiyle 160 sağlıkçıyı dolandırdılar

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Bursa'da ev sahibi olma hayali kuran çoğunluğu sağlık çalışanı 160 kişi, aynı konutların birden fazla kişiye satılması ve yeterli sayıda konut bulunmaması nedeniyle mağdur oldu.
Yıllarca kooperatife ödeme yapan 160 kişinin toplamda 1 milyar 400 milyon TL dolandırıldığı öğrenildi. Kişi başı yaklaşık 15 milyon lira zararla karşı karşıya olan mağdurlar, paralarını geri almak için hukuki yollara başvurdu.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mağdur şahısların ifadeleri doğrultusunda başlattığı soruşturma kapsamında Sağlıklı Nefes Tatil Evleri Kooperatifi, Sağlıkçılar Konut Yapı Kooperatifi, Sağlıkçılar Doğanköy Yapı Kooperatifi ve Sağlıkçılar Göl Vadisi Yapı Kooperatifine operasyon düzenlendi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Başsavcılık koordinesinde 4 kooperatife yapılan baskınlarda aralarında eski kooperatif başkanı ve yöneticilerinin olduğu 12 kişi gözaltına alındı. Yurt dışına kaçtıkları belirlenen 2 şüpheli E.T.D ve D.D. hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
5 ayrı eylemde 160 kişiden 1 milyar 400 milyon TL vurgun yapıldığı belirlendi. 4 kooperatif merkezinde yapılan aramalarda genel kurul ve karar defterleri, para transfer belgeleri, şirket sözleşme belgeleri ile çok sayıda dijital materyal ve 300 bin TL nakit paraya el konuldu.
Gözaltına alınan 12 şüpheli M.A, T.B., A.O.Ö., B.G., Ö.Ö., G.Ö., M.T.Ç., E.A., S.D., A.B., M.N.B., Y.Ç.'nin emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.