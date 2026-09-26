Microsoft'un kurucularından Bill Gates, yapay zeka teknolojileriyle ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Bill Gates yapay zeka için uyardı: 1 milyar kişiyi öldürebilir Microsoft'un kurucularından Bill Gates, yapay zeka teknolojileriyle ilgili dikkat çeken uyarılarda bulunarak yasal düzenleme çağrısı yaptı. Gates, yapay zeka sektörünün kendi kendini düzenlemesinin yeterli olmayacağını belirterek Washington'da yasal düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti. Yapay zeka alanındaki güvenlik önlemleri ve denetim mekanizmalarının yasalarla zorunlu hale getirilmesi gerektiğini savundu. Düzenlemelerin belirli bir maliyet oluşturacağını ancak yapay zeka çalışmalarını önemli ölçüde yavaşlatmayacağını belirtti. Yapay zekanın kötü niyetli kişilerce kullanılması durumunda 1 milyar kişinin ölümüne yol açabilecek olayları tetikleyecek kadar güçlü olduğunu söyledi. Yapay zekanın insanlığın tamamını birkaç yıl içinde ortadan kaldırabileceği ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

SİYASETÇİLERE ÇAĞRI YAPTI

NBC News'in "Meet the Press" programına verdiği röportajda konuşan Bill Gates, yapay zeka sektörünün kendi kendini düzenlemesinin yeterli olmayacağını belirterek Washington'da yasal düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

"Hiç kimse kendi kendini düzenlemenin yeterli olduğunu düşünmüyor." diyen Gates, yapay zeka alanında güvenlik önlemleri ve denetimin yasalarla zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Siyasetçileri önlem anlamaya çağıran Gates, "Yasa uygulayıcıların ve siyasetçilerin hangi güvenlik önlemlerinin ve denetim mekanizmalarının uygulanacağı tartışmasına dahil olması gerekiyor." dedi. Gates, düzenlemelerin sektör için belirli bir maliyet oluşturacağını ancak yapay zeka çalışmalarını önemli ölçüde yavaşlatmayacağını savundu.

"1 MİLYAR KİŞİYİ ÖLDÜREBİLİR"

Gates, yapay zekanın oluşturduğu risklerin yalnızca gelecekte ortaya çıkabilecek senaryolarla sınırlı olmadığını vurguladı.

Yapay zekanın kötü niyetli kişiler tarafından kullanılması halinde büyük çaplı zararlara yol açabileceğini belirten Gates, teknolojinin "1 milyar kişinin ölümüne yol açabilecek olayları tetikleyecek kadar güçlü" olduğunu söyledi.

Gates, yapay zekanın insanlığın tamamını birkaç yıl içinde ortadan kaldırabileceği ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Gates'in açıklamaları, ABD'deki büyük yapay zeka şirketlerinin geliştirme hızına ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi.