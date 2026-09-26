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Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 09:14

İran'ın Hürmüz Boğazı teklifine ABD'den ret: Seçimden sonra savaşa devam

İran, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine yeniden açılması için Katar arabuluculuğunda ABD'ye 7 günlük bir plan sundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, anlaşma sağlanması halinde Hürmüz'ü açacaklarını söyledi. Ancak ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın teklifi reddederek, ülkesindeki ara seçimlerin ardından savaşa devam etme kararı aldığını duyurdu.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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İran'ın Hürmüz Boğazı teklifine ABD'den ret: Seçimden sonra savaşa devam
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 09:14

ile arasındaki diplomatik temaslar, New York'ta düzenlenen (BM) Genel Kurulu sırasında yeniden başladı. Tüm dünyada petrol ve enerji fiyatlarını etkileyen Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için arabulucular yoluyla görüşmeler devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ

İran'ın Hürmüz Boğazı teklifine ABD'den ret: Seçimden sonra savaşa devam

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
ABD ile İran arasında BM Genel Kurulu sırasında Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik diplomatik temaslar yeniden başlarken, İran'ın sunduğu 7 günlük planın ABD Başkanı Donald Trump tarafından reddedildiği iddia edildi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar aracılığıyla ABD'ye Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için 7 günlük kesin bir plan sunduklarını açıkladı.
Erakçi, ABD'nin 4-5 gün sürebilecek koşulları yerine getirmesi durumunda Boğaz'ın 6. gün açılabileceğini, 7. gün ise görüşmelerin başlayabileceğini belirtti.
Erakçi ayrıca ABD ve İsrail'in saldırılarında 5 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve ABD'nin ekonomik baskıyı silah olarak kullandığını ifade etti.
Wall Street Journal, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın 7 günlük ateşkes önerisini reddettiğini ve kasımdaki ara seçimlerden sonra İran'ı yeniden bombalamayı beklediğini yardımcılarına söylediğini iddia etti.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

ERAKÇİ: ABD EKONOMİK BASKIYI SİLAH OLARAK KULLANIYOR

Birleşmiş Milletler'de (BM) basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail'in saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Arakçi, ABD'nin ülkesine karşı ekonomik baskıyı da "silah olarak kullandığını" dile getirdi.

İran'ın Hürmüz Boğazı teklifine ABD'den ret: Seçimden sonra savaşa devam

İRAN, ABD'YE 7 GÜNLÜK PLAN SUNDU

Taraflar arasındaki mutabakat zaptının ihlali ve saldırganlık nedeniyle ABD’yi suçlayan Erakçi, “İran, Katar aracılığıyla ABD’ye 7 günlük kesin bir plan sundu. Gerekli koşullar sağlanırsa Boğaz yeniden açılabilir, normal deniz seyrüseferi 7 gün içinde başlayabilir. Şimdi karar ABD’nin önünde. İran, tehdit ve zorlamayı kabul etmeyecektir.” diye konuştu.

İran'ın Hürmüz Boğazı teklifine ABD'den ret: Seçimden sonra savaşa devam

Erakçi, ABD'nin söz konusu kararı alması ve yaklaşık 4-5 gün sürebilecek koşulları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın 6. gün açılabileceğini, 7. gün ise görüşmelerin başlayabileceğini belirterek, Washington'a sunulan plandaki koşulların yeni olmadığını ve tamamının taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptında yer aldığını kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı, ABD’nin "gerekli ciddiyeti göstermesi" durumunda Boğaz'ın açılabileceğini vurguladı.

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TRUMP TEKLİFİ REDDETTİ: SEÇİMDEN SONRA SAVAŞA DEVAM

Washington yönetiminin İran'ın teklifine vereceği yanıt merakla beklenirken, ABD basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

Wall Street Journal (WSJ), ABD Başkanı 'ın İran'ın 7 günlük ateşkes önerisini reddettiğini iddia etti. Habere göre Trump, kasımda yapılacak ara seçimlerden sonra İran'ı yeniden bombalamaya başlamayı beklediğini yardımcılarına söyledi.

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ETİKETLER
#donald trump
#ABD
#iran
#birleşmiş milletler
#Abbas Erakçi
#Dünya
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