Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 05:00
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 09:21

20 gündür haber alınamayan adam ölü bulundu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yakınlarının 20 gündür haber alamadığı Tuncer Herekeli, evine giden polis ve sağlık ekipleri tarafından hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrollerde 54 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
20 gündür haber alınamayan adam ölü bulundu
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 05:00
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 09:21

'ın ilçesinde acı bir olay yaşandı. Günlerdir kendisinden haber alınamayan adamın cansız bedeni bulundu.

HABERİN ÖZETİ

20 gündür haber alınamayan adam ölü bulundu

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaklaşık 20 gündür kendisinden haber alınamayan 54 yaşındaki Tuncer Herekeli evinde ölü bulundu.
Tuncer Herekeli'den yaklaşık 20 gündür haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine Kahya Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, 54 yaşındaki şahsı hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Herekeli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Herekeli'nin kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

54 yaşındaki Tuncer Herekeli'den yaklaşık 20 gündür haber alamayan yakınları, durumu 'ne bildirdi. İhbar üzerine şahsın Kahya Mahallesi'nde yaşadığı eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EVDE ÖLÜ BULUNDU

Eve giren ekipler içeride acı manzarayla karşılaştı. Tuncer Herekeli ekipler tarafından hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 54 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

20 gündür haber alınamayan adam ölü bulundu

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği evde ve çevresinde inceleme yaptı. Herekeli'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şişli'de üniversite öğrencisi evde ölü bulundu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hayrabolu'da kuyumcu toptancısına kanlı pusu: Otomobilde öldürüldü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Tekirdağ
#112 acil çağrı merkezi
#hayrabolu
#Tuncer Herekeli
#Kahya Mahallesi
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.