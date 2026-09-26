20 gündür haber alınamayan adam ölü bulundu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde acı bir olay yaşandı. Günlerdir kendisinden haber alınamayan adamın cansız bedeni bulundu.
54 yaşındaki Tuncer Herekeli'den yaklaşık 20 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine şahsın Kahya Mahallesi'nde yaşadığı eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler içeride acı manzarayla karşılaştı. Tuncer Herekeli ekipler tarafından hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 54 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Polis ekipleri, olayın meydana geldiği evde ve çevresinde inceleme yaptı. Herekeli'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.