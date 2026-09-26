Memur, emekli, asgari ücretli zammı! Muhammed Bayram yıl sonu için rakam verdi

ÇOCUK BAŞINA YAPILAN ÖDEMELER

Devlet tarafından yeni doğan çocuklara yönelik ödemelerin hayata geçirildiğini hatırlatan Bayram, çocuk başına yapılan ödemelerin 5 bin liradan başlayarak 15 bin liraya kadar aylık devam ettiğini, anne ve babalar için de çocuk ilkokul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma modelinin bulunduğunu belirtti. Ancak Bayram, mevcut uygulamaların doğurganlığı artırmak açısından yeterli olmadığını savundu.

