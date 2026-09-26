Memur, emekli, asgari ücretli zammı! Muhammed Bayram yıl sonu için rakam verdi

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İstanbul
Ocak 2027 zammı kimlerin maaşını değiştirecek? Ekonomist Muhammed Bayram, katıldığı televizyon programında yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda maaş ve sosyal yardım ödemelerinde yaşanabilecek değişimlere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Bayram, yıl sonu enflasyonunun yüzde 28-30 bandında gerçekleşmesini beklediğini belirterek, memur ve emekli maaşlarının yanı sıra çocuk yardımı, eş yardımı, 65 yaş aylığı ve engelli aylığında da artış yaşanacağını söyledi.
Bayram, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28'ler seviyesinde, Orta Vadeli Program'daki tahminin yüzde 28,4 ve piyasa beklentisinin ise yüzde 29 civarında olduğunu hatırlattı.
Bu beklentilere göre yıllık enflasyonun yüzde 30'a yakın gerçekleşebileceğini ifade eden Bayram, memur ve memur emeklileri ile diğer emeklilerin 6 aylık enflasyon farkı kapsamında maaş artışı alacağını söyledi. Asgari ücrette ise ara dönemde herhangi bir artış yapılmadığını belirten Bayram, toplamda yaklaşık yüzde 30'luk bir artışla karşı karşıya kalınacağını dile getirdi.
|Kategori
|Beklenen Artış / Durum
|Açıklama
|Yıllık Enflasyon
|~%30
|Yıllık enflasyonun yüzde 30'a yakın gerçekleşmesi bekleniyor.
|Memur ve Memur Emeklileri
|Enflasyon Farkı Oranında
|6 aylık enflasyon farkı kapsamında maaş artışı alacaklar.
|Diğer Emekliler
|Enflasyon Farkı Oranında
|6 aylık enflasyon farkı kapsamında maaş artışı alacaklar.
|Asgari Ücret
|~%30
|Ara dönemde artış yapılmadığı için toplamda yaklaşık %30'luk bir artış bekleniyor.
Sosyal yardımlara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bayram, memurların eş ve çocuk yardımlarının mevcut seviyelerinin yükseltilmesi gerektiğini söyledi.
Bayram, 0-6 yaş çocuk yardımı kapsamında mevcut tutarın yaklaşık 787 liradan 843-856 lira bandına çıkmasının beklendiğini belirterek, bu rakamın daha fazla artırılabileceğini ifade etti.
Türkiye'de doğurganlık hızının gerilediğine dikkat çeken Bayram, evlilik ve çocuk sahibi olma oranlarının düştüğü bir dönemde sosyal yardımların daha anlamlı seviyelere taşınması gerektiğini söyledi.
Bayram, "Doğurganlık oranımız Fransa'dan bile düşük. Burada ciddi bir önlem alınması lazım" ifadelerini kullandı.
Devlet tarafından yeni doğan çocuklara yönelik ödemelerin hayata geçirildiğini hatırlatan Bayram, çocuk başına yapılan ödemelerin 5 bin liradan başlayarak 15 bin liraya kadar aylık devam ettiğini, anne ve babalar için de çocuk ilkokul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma modelinin bulunduğunu belirtti. Ancak Bayram, mevcut uygulamaların doğurganlığı artırmak açısından yeterli olmadığını savundu.
Yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda farklı sosyal ödeme kalemlerinde de artış yaşanacağını belirten Bayram, kıdem tazminatı tavanının 80 bin lira civarına çıkmasını beklediğini söyledi.
Bayram'ın verdiği bilgilere göre, şu anda 7 bin 257 lira olan 65 yaş aylığının da 8 bin lira bandına yükselmesi bekleniyor.
Evde bakım yardımının yaklaşık 15 bin 700 liradan 17 bin 3 liraya çıkabileceğini belirten Bayram, engelli aylıklarında da artış beklendiğini ifade etti.
Buna göre yüzde 40-69 arasında engeli bulunan vatandaşların aldığı 5 bin 193 liralık aylığın yaklaşık 6 bin 250 liraya, yüzde 70 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşların aldığı yaklaşık 8 bin 600 liralık aylığın ise 9 bin 300 lira seviyesine çıkabileceği belirtildi.
En düşük memur maaşı için 76-77 bin lira beklentisi
Bayram, en düşük memur maaşının da mevcut yaklaşık 74 bin lira seviyesinden 76-77 bin lira bandına çıkmasının beklendiğini söyledi.
Memur maaşları ve memur emekli aylıkları konusunda ayrıca değerlendirme yapan Bayram, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in daha önce yaptığı açıklamalarda en az enflasyon kadar bir artıştan söz ettiğini hatırlattı.
Bayram, memur maaşının 80 bin lira civarına gelebileceğini ifade ederken, uzun süren enflasyonla mücadele döneminin memur ve asgari ücretlinin alım gücü üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.
Asgari ücrette ara dönemde zam yapılmamasının da çalışanlar açısından önemli bir konu olduğunu belirten Bayram, enflasyon karşısında refah payıyla desteklenen daha yüksek artışların yapılması gerektiğini dile getirdi.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri açısından ikinci 6 aylık enflasyon farkının yüzde 10'lar civarında oluşabileceğini belirten Bayram, yıl sonunda enflasyonun yüzde 30'a yaklaşması halinde sosyal yardım ve destek ödemelerinin de yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.
Bayram, özellikle eş ve çocuk yardımlarının mevcut seviyelerinin çocuk sahibi olmayı teşvik edecek ölçüde artırılması gerektiğini vurguladı.
İstanbul'da ulaşım maliyetlerini örnek gösteren Bayram, yaklaşık 30 liralık ulaşım ücretleri üzerinden çocuk yardımının mevcut seviyesinin sınırlı kaldığına dikkat çekerek, "Çocuk yardımı ve eş yardımı anlamlı bir şekilde artırılmalı ki çocuk yapmayı teşvik edebilsin" değerlendirmesinde bulundu.
Bayram, kesin rakamların ise ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşeceğini belirtti.