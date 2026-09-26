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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 10:44

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Bunu yapan kiracı yandı: Tazminat ödeyecek

Yargıtay, milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Kira sözleşmesinde; kiracının 6 ay önceden ihbar etmek kaydıyla kira anlaşmasını feshedebileceği düzenlenmesine rağmen habersiz çıkan kiracıya mahkemeden kötü haber çıktı. Yargıtay, yerel mahkemenin 1 aylık tazminat kararını bozarak 6 aylık kira bedeli tutarında tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Bunu yapan kiracı yandı: Tazminat ödeyecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 10:44

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nden çıktı. Yargıtay, sözleşmede kararlaştırılan 6 aylık ihbar süresinin dikkate almadan mülkü boşaltan kiracının ödemesine hükmetti. Alınan karar doğrultusunda kiracı tam 6 aylık kira bedeli tutarında tazminat ödeyecek.  

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Bunu yapan kiracı yandı: Tazminat ödeyecek

SÖZLEŞMEDE 6 AY ŞARTI VAR

Bir işyerinin kirası için anlaşan taraflar, sözleşmeye ‘en az 6 ay önceden ihbar etmek kaydıyla sözleşmeyi feshedebilir’ ibaresi koydu. Bir süre sonra, kiracı iddiaya göre mülk sahibine bilgi vermeden dükkanı boşalttı. Erken ve habersiz tahliyeden dolayı mağdur olduğunu öne süren mülk sahibi Sulh Hukuk Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Davacı dükkan sahibi; davalının sözleşmeye aykırı olarak hiçbir ihtar göndermeksizin kiralananı tahliye ettiğini ileri sürerek; belirsiz alacak davası olarak şimdilik, 5 bin USD’nin tahliyenin gerçekleştiği 01.01.2016 tarihinden itibaren işleyecek USD cinsinden mevduata uygulanan en yüksek faizi ile tahsiline karar verilmesini talep eti. Yargılama sürecinde talep arttırım dilekçesi ile talebini 805 bin USD olarak arttırdı. Davalı kiracı ise taşınmazın tahliyesinin tarafların mutabakatı ile belirlendiğini, davacının kötü niyetli olduğunu savunarak, davanın reddini istedi.

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Bunu yapan kiracı yandı: Tazminat ödeyecek

YARGITAY "1 AY" KARARINI BOZDU

Sulh Hukuk Mahkemesi, taraflar arasındaki düzenlenen kira sözleşmesinde, "Kiracı altı ay önceden ihbar etmek kaydıyla sözleşmeyi feshedebilir. Kiracı altı aydan daha kısa bir zaman önce bildirim yapmak suretiyle fesih hakkını kullanır ise tahliyeden sonraki bir aylık kira bedelini de ödemekle yükümlüdür" düzenlemesinin bulunduğuna dikkat çekti. Dava konusu iş yeri niteliğindeki lojistik deponun davacı tarafından davalıya 02.07.2011 tarihinden başlamak üzere 5 yıllığına kiralandığına vurgu yapan Mahkeme; davaya konu edilen taşınmazın sözleşme süresi bitmeden 2016 yılı Ocak ayı itibari ile erken tahliye edildiği, en son ödenen kira bedelinin aylık 140 bin 630 USD olduğunu hatırlattı. Taşınmazın yeniden kiraya verilebilmesi için asgari bir aylık süre gerektiğine, davacının erken tahliye sebebiyle 140 bin 630 USD kira gelirinden mahrum kaldığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Mahkeme, davalı kiracıyı 140 bin 630 USD makul süre tazminatına mahkum etti. Karara karşı, taraf vekilleri istinaf başvurusunda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) kira sözleşmesinin 10. maddesinde, makul sürenin 1 ay olarak kararlaştırıldığı ve Mahkemece makul süreye bir ay olarak tespit edilen bilirkişi raporunun hükme esas alınmasının doğru olduğuna karar verdi. İstinaf başvurularının esastan reddine karar verilince taraflar davayı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kararın dayandığı delillere, kira sözleşmesinin süresinden önce feshedilmesinin haklı nedene dayalı olduğunun ispatlanamadığı gerekçesiyle davalı vekilinin temyiz itirazlarına itibar etmedi.

KİRACI 6 AYLIK KİRA BEDELİ TUTARINDA TAZMİNAT ÖDEYECEK 

Kararda; davalı kiracı tarafından belirtilen fesih sürelerine uygun bildirim yapılmadan kiralananın sözleşme süresinden önce tahliye edildiği anlaşıldığı dile getirildi. Kararda şöyle denildi: ‘’Davacının zararı, tahliye tarihinden itibaren kiralananın aynı şartlarla yeniden kiraya verilebileceği tarihe kadar boş kaldığı süreye ilişkin kira parasından ibarettir. Ancak kira sözleşmesinin (10.) maddesinde taraflar feshi ihbar süresi getirmiş ve bu süreyi 6 ay olarak kararlaştırmışlardır. Hal böyle olunca, İlk Derece Mahkemesince; 6 aylık feshi ihbar süresinin makul süre olarak kabulü ile davalının 6 aylık kira bedelini makul süre tazminatı olarak ödemesi gerektiği gözetilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. BAM kararının ortadan kaldırılmasına, Sulh Hukuk Mahkemesi hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.’’

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#Kiracı
#Tazminat
#kira sözleşmesi
#Mülk Sahibi
#Yargıtay 3. Hukuk Dairesi
#Ekonomi
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