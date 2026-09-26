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Ekonomi
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 10:34

Ev alıp satacaklar dikkat: Emlakta kurallar sil baştan değişiyor

Ev alacaklar ve satacakları ilgilendiren yeni düzenleme için geri sayım başladı. Ticaret Bakanlığı bir süre önce uygulamaya alınan ve gayrimenkul ilanlarında sahte ve yetkisiz ilanların önüne geçmek amacıyla hazırlanan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) kapsamının genişletilmesi için yeni modeli hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Ev alıp satacaklar dikkat: Emlakta kurallar sil baştan değişiyor
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 10:34

Kapsamı genişletilen uygulama ile satışlarında yetkilendirme sözleşmesi elektronik sisteme bağlanacak ve sözleşmenin iptal edilmesi durumunda ilgili otomatik olarak yayından kaldırılacak.

HABERİN ÖZETİ

Ev alıp satacaklar dikkat: Emlakta kurallar sil baştan değişiyor

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Kapsamı genişletilen EİDS uygulamasıyla gayrimenkul satışlarındaki yetkilendirme sözleşmeleri elektronik sisteme entegre edilecek ve sözleşmesi iptal edilen ilanlar otomatik olarak yayından kaldırılacaktır.
Yetkilendirme sözleşmesi ile ilan arasındaki bağ otomatik hale getirilerek, sözleşmenin iptal edilmesi durumunda ilanın da otomatik olarak yayından kalkması sağlanacak.
Yeni model ile sahte ve yetkisiz ilanların, spekülatif fiyat artışlarının ve kayıt dışı emlakçılığın önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Yabancı maliklere ait taşınmazlarda uygulanan istisnai ilan yöntemi için yeni bir doğrulama mekanizması hazırlanıyor.
Taşınmaz satış bedelinin alıcıdan satıcıya doğrudan gönderilmesi yerine, mülkiyet ile paranın eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan güvenli ödeme altyapısı kullanılacak.
Güvenli ödeme modeliyle yüksek tutarlı taşınmaz işlemlerinde dolandırıcılık, hırsızlık, ödeme anlaşmazlıkları ve kayıt dışılık risklerinin azaltılması hedefleniyor.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Ev alıp satacaklar dikkat: Emlakta kurallar sil baştan değişiyor

İLAN İZNİNİN YANI SIRA YETKİLENDİRME SÖZLEŞMESİ DE ENTEGRE EDİLECEK

EİDS'nin genişletilmesini sağlayacak çalışmada, taşınmaz sahibinin emlak işletmesine e-Devlet üzerinden verdiği ilan yayınlama izninin yanında yetkilendirme sözleşmesinin de elektronik sisteme entegre edilmesi planlanıyor.

Ev alıp satacaklar dikkat: Emlakta kurallar sil baştan değişiyor

 

Planlanan sistemin en önemli değişikliklerinden biri, yetkilendirme sözleşmesi ile ilan arasındaki bağın otomatik hale getirilmesi olacak. Böylece sözleşmenin iptal edilmesi halinde ilgili ilanın da otomatik olarak yayından kaldırılması hedefleniyor.

 

Ev alıp satacaklar dikkat: Emlakta kurallar sil baştan değişiyor

Yeni modelin sahte ve yetkisiz ilanların yanı sıra spekülatif fiyat artışlarının ve kayıt dışı emlakçılığın önüne geçilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Ev alıp satacaklar dikkat: Emlakta kurallar sil baştan değişiyor

YABANCI MALİKLER İÇİN DE DOĞRULAMA MEKANİZMASI HAZIRLANIYOR

Geliştirme çalışmaları devam eden uygulama kapsamında yabancı maliklere ait taşınmazlarda kullanılan istisnai ilan yöntemi için de yeni bir doğrulama mekanizması hazırlanıyor.

Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle gayrimenkul ilanlarında yetkilendirme sürecinin daha sıkı şekilde elektronik ortamda takip edilmesi ve ilanların dayandığı sözleşmelerle ilişkisinin sistem üzerinden kontrol edilmesi hedefleniyor.

Ev alıp satacaklar dikkat: Emlakta kurallar sil baştan değişiyor

Böylece emlak işletmesinin artık pazarlama yetkisine sahip olmadığı bir taşınmazın ilanının internette kalmaya devam etmesinin önüne geçilmesi planlanıyor.

Sektör temsilcilerinin bu istisnaların yetki doğrulamasını aşmak için kullanılabildiği yönündeki bildirimlerinin ardından Bakanlık bu alanda da yeni bir doğrulama mekanizması hazırlıyor.

Ev alıp satacaklar dikkat: Emlakta kurallar sil baştan değişiyor

GÜVENLİ ÖDEME ALTYAPISI KULLANILACAK

Sistem devreye girdiğinde taşınmaz satış bedelinin doğrudan alıcıdan satıcıya gönderilmesi yerine, mülkiyet ile paranın eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan güvenli ödeme altyapısının kullanılması öngörülüyor.

 

Ev alıp satacaklar dikkat: Emlakta kurallar sil baştan değişiyor

Modelin amacı yüksek tutarlı taşınmaz işlemlerinde dolandırıcılık, hırsızlık, ödeme anlaşmazlıkları ve kayıt dışılık risklerini azaltmak.

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#Gayrimenkul
#Emlak
#ilan
#sözleşme
#edevlet
#Ekonomi
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