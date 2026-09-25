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Konut kredisinde son oranlar: 1 milyon TL’nin aylık geri ödemesi belli oldu

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 09:23
1
Konut kredisinde son oranlar: 1 milyon TL’nin aylık geri ödemesi belli oldu

Bankaların güncellenen konut kredisi ve finansman oranları sonrasında 10 yıl (120 ay) vadeli 1.000.000 TL kredi için aylık taksit ve toplam geri ödeme tablosu netleşti. Özel ve kamu bankalarında faiz oranları %2,87 ile %3,90 arasında değişkenlik gösteriyor.

Kampanyalı oranlar, katılım finansmanı seçenekleri ve kamu bankalarının sunduğu faiz oranlarıyla banka banka geri ödeme tablosu şöyle şekilleniyor: 

2
Konut kredisinde son oranlar: 1 milyon TL’nin aylık geri ödemesi belli oldu

BANKA BANKA 1 MİLYON TL KONUT KREDİSİNİN (120 AY) GERİ ÖDEMESİ

  • Kuveyt Türk — Konut Finansmanı (Katılım)

     

    • Kâr Payı Oranı: %2,87
    • Aylık Taksit: 29.695,50 TL
    • Toplam Ödeme: 3.588.354 TL

     

3
Konut kredisinde son oranlar: 1 milyon TL’nin aylık geri ödemesi belli oldu

  • Türkiye Finans — Konut Finansmanı (Katılım)

     

    • Kâr Payı Oranı: %2,87
    • Aylık Taksit: 29.695,50 TL
    • Toplam Ödeme: 3.596.162 TL

     

4
Konut kredisinde son oranlar: 1 milyon TL’nin aylık geri ödemesi belli oldu

  • QNB — Standart Mortgage

     

    • Faiz Oranı: %2,99
    • Aylık Taksit: 30.797,66 TL
    • Toplam Ödeme: 3.720.969 TL

     

5
Konut kredisinde son oranlar: 1 milyon TL’nin aylık geri ödemesi belli oldu

  • Halkbank — Hesaplı Evim Konut Kredisi

     

    • Faiz Oranı: %2,99
    • Aylık Taksit: 30.797,66 TL
    • Toplam Ödeme: 3.732.521 TL

     

6
Konut kredisinde son oranlar: 1 milyon TL’nin aylık geri ödemesi belli oldu

  • Akbank — İlk Konut Kredisi

     

    • Faiz Oranı: %3,19
    • Aylık Taksit: 32.654,09 TL
    • Toplam Ödeme: 3.941.174 TL

     

7
Konut kredisinde son oranlar: 1 milyon TL’nin aylık geri ödemesi belli oldu

  • Alternatif Bank — Konut Kredisi

     

    • Faiz Oranı: %3,19
    • Aylık Taksit: 32.654,09 TL
    • Toplam Ödeme: 3.941.150 TL

     

8
Konut kredisinde son oranlar: 1 milyon TL’nin aylık geri ödemesi belli oldu

  • Ziraat Bankası — Konut Kredisi

     

    • Faiz Oranı: %3,19
    • Aylık Taksit: 32.654,09 TL
    • Toplam Ödeme: 3.943.590 TL

     

9
Konut kredisinde son oranlar: 1 milyon TL’nin aylık geri ödemesi belli oldu

  • TEB (Türk Ekonomi Bankası) — Konut Kredisi

     

    • Faiz Oranı: %3,20
    • Aylık Taksit: 32.747,51 TL
    • Toplam Ödeme: 3.955.977 TL

     

10
Konut kredisinde son oranlar: 1 milyon TL’nin aylık geri ödemesi belli oldu

  • Garanti BBVA — Konut Kredisi

     

    • Faiz Oranı: %3,24
    • Aylık Taksit: 33.121,69 TL
    • Toplam Ödeme: 4.016.202 TL

     

11
Konut kredisinde son oranlar: 1 milyon TL’nin aylık geri ödemesi belli oldu

  • DenizBank — Mortgage Kredisi

     

    • Faiz Oranı: %3,26
    • Aylık Taksit: 33.309,10 TL
    • Toplam Ödeme: 4.022.192 TL

     

12
Konut kredisinde son oranlar: 1 milyon TL’nin aylık geri ödemesi belli oldu

  • Şekerbank — Konut Kredisi

     

    • Faiz Oranı: %3,58
    • Aylık Taksit: 36.333,58 TL
    • Toplam Ödeme: 4.379.629 TL

     

13
Konut kredisinde son oranlar: 1 milyon TL’nin aylık geri ödemesi belli oldu

  • ICBC Bank Turkey — Yeni Evim Kredisi

     

    • Faiz Oranı: %3,83
    • Aylık Taksit: 38.725,85 TL
    • Toplam Ödeme: 4.666.786 TL

     

14
Konut kredisinde son oranlar: 1 milyon TL’nin aylık geri ödemesi belli oldu

  • Anadolubank — Konut Kredisi

     

    • Faiz Oranı: %3,90
    • Aylık Taksit: 39.399,60 TL
    • Toplam Ödeme: 4.752.522 TL

 

15
Konut kredisinde son oranlar: 1 milyon TL’nin aylık geri ödemesi belli oldu

KONUT KREDİSİ ÇEKERKEN HESAPTA OLMAYAN MASRAFLARA DİKKAT!

  1. Ekspertiz ve Tahsis Ücreti: Kredi tutarına ek olarak bankaların talep ettiği ekspertiz (gayrimenkul değerleme) ücreti ve yasal kredi tahsis ücreti (binde 5) dosya masrafı olarak peşin alınır.
  2. Sigorta Maliyetleri (DASK + Hayat + Konut): Tablodaki faiz/kâr payı oranları genel olarak zorunlu DASK, konut ve hayat sigortası yaptırılması koşuluyla geçerlidir. Sigorta yaptırılmaması durumunda bankalar tabela faiz oranlarını yükseltebilmektedir.
  3. İlk Evim Kampanyaları: Bazı özel faiz oranları (örneğin Akbank %3,19) sadece ilk defa konut alacak tüketicilere yönelik kampanyalar kapsamındadır.

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