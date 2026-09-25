Konut kredisinde son oranlar: 1 milyon TL’nin aylık geri ödemesi belli oldu

Bankaların güncellenen konut kredisi ve finansman oranları sonrasında 10 yıl (120 ay) vadeli 1.000.000 TL kredi için aylık taksit ve toplam geri ödeme tablosu netleşti. Özel ve kamu bankalarında faiz oranları %2,87 ile %3,90 arasında değişkenlik gösteriyor.

Kampanyalı oranlar, katılım finansmanı seçenekleri ve kamu bankalarının sunduğu faiz oranlarıyla banka banka geri ödeme tablosu şöyle şekilleniyor: