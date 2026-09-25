Konut kredisinde son oranlar: 1 milyon TL’nin aylık geri ödemesi belli oldu

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İstanbul
Bankaların güncellenen konut kredisi ve finansman oranları sonrasında 10 yıl (120 ay) vadeli 1.000.000 TL kredi için aylık taksit ve toplam geri ödeme tablosu netleşti. Özel ve kamu bankalarında faiz oranları %2,87 ile %3,90 arasında değişkenlik gösteriyor.
Kampanyalı oranlar, katılım finansmanı seçenekleri ve kamu bankalarının sunduğu faiz oranlarıyla banka banka geri ödeme tablosu şöyle şekilleniyor:
Kuveyt Türk — Konut Finansmanı (Katılım)
Türkiye Finans — Konut Finansmanı (Katılım)
QNB — Standart Mortgage
Halkbank — Hesaplı Evim Konut Kredisi
Akbank — İlk Konut Kredisi
Alternatif Bank — Konut Kredisi
Ziraat Bankası — Konut Kredisi
TEB (Türk Ekonomi Bankası) — Konut Kredisi
Garanti BBVA — Konut Kredisi
DenizBank — Mortgage Kredisi
Şekerbank — Konut Kredisi
ICBC Bank Turkey — Yeni Evim Kredisi
Anadolubank — Konut Kredisi