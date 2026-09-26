Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan yürütülen soruşturma kapsamında “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’a yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

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HABERİN ÖZETİ 'Vanlı Kara Haydar'a yeni operasyon! Otoparktan servet çıktı: Otomobillerde ele geçirilen döviz miktarı dudak uçuklattı Ankara'da yürütülen bir soruşturma kapsamında, "Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 934 milyon TL değerinde döviz ele geçirildi. Operasyon, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi. İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi'nde tespit edilen araçlarda yapılan aramalarda 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar ele geçirildi. Operasyonda, suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 otomobile el konuldu ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Tançalan’a ait paraların İstanbul’un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi’nde bulunan araçlarda saklandığı tespit edildi.

OPERASYONDA 16 MİLYON 440 BİN EURO, 700 BİN DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

26 Eylül 2026 günü saat 02.00 sıralarında düzenlenen operasyonda paraların saklandığı tespit edilen araçlarda arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda yüksek kupürlü euro ve dolar banknot ele geçirildi.

Araçlardan çıkan paraların dökümü şöyle:

- 20 bin adet 500 euro: 10 milyon euro

- 29 bin 300 adet 200 euro: 5 milyon 860 bin euro

- 3 bin 200 adet 100 euro: 320 bin euro

- 5 bin 200 adet 50 euro: 260 bin euro

- 7 bin adet 100 dolar: 700 bin dolar

Böylece aramalarda 57 bin 700 adet euro banknot karşılığı toplam 16 milyon 440 bin euro (919,3 milyon TL), ayrıca 7 bin adet 100 dolarlık banknot karşılığı 700 bin dolar (34,259 milyon TL) ele geçirilmiş oldu. Toplamda araçlardan 64 bin 700 adet döviz banknotu çıktı.

YÜKSEK MİKTARDAKİ DÖVİZİN BULUNDUĞU 2 OTOMOBİLE EL KONULDU

Operasyon kapsamında suçta kullanıldığı belirtilen 2 otomobil de ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ele geçirilen milyonlarca euroluk nakit paranın kaynağının, hangi mali hareketlerden elde edildiğinin ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısının araştırılması bekleniyor.