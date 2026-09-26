Antalya'da ihmal, can aldı: Motosikletli yol ortasındaki forklifte çarptı, hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde göre, Yiğit Söyler'in kullandığı motosiklet, arızalandığı için yol ortasında duran Şifa Ç. İsimli şahsın kullandığı forkliftin ön vinç demir kısımlarına çarptı. Demirlere başını çarpan motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yiğit Söyler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.