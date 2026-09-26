27-29 Eylül BİM aktüel ürünleri belli oldu! Ankastre set, el mikseri, halı yıkama makinesi ve gıda termometresi geliyor

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İstanbul
bim 27-29 Eylül aktüel ürünler kataloğu 2026 yayımlandı. BİM marketin merakla beklenen bu haftaki katalog ürünleri belli oldu. BİM'de 27-29 Eylül tarihileri arasında birçok ürün indirimli fiyatları ile dikkat çekiyor. Hayatı kolaylaştıran küçük ev aletlerinden, televizyon çeşitlerine çocuklar için oyuncaklarda temel gıda ürünlerine kadar onlarca ürün indirimli fiyatları ile raflarda olacak. BİM'de 27-29 Eylül tarihlerindeki indirim rüzgarında yer alacak ürünler arasında El mikseri 1.190 TL, Çelik çay makinesi 2.500 TL, Mega blender 2.750 TL, El blender set 1.990 TL'den satışa çıkıyor. Televizyon ürünlerindeki çeşitlilik de dikkat çekiyor. 43 inç full HD QLED Android TV 16.900 TL, 32 inç Frameless HD whale OS 10 Android Qled TV 8.900 TL, 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 21.990 TL, 43 inç Frameless FHD Whales OS 10 Android QLED TV 12.990 TL, 50 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 18.990 TL. Peki BİM'de 27-29 Eylül tarihlerinde başka hangi ürünler var? İşte 27-29 Eylül BİM aktüel kataloğu ürünleri ve fiyatları...
Beyaz cam ankastre set 10.950 TL
Siyah cam ankastre set 10.550 TL
Tam otomatik espresso makinesi 15.900 TL
Şarjlı kablosuz süpürge 4.900 TL
Elektrikli süpürge 4.250 TL
Tost makinesi 3.750 TL
Stand mikser 5.900 TL
Mikrodalga fırın 2.900 TL
El mikseri 1.190 TL
Çelik çay makinesi 2.500 TL
Mega belender 2.750 TL
El blender set 1.990 TL
Su filtreli halı yıkama makinesi 5.900 TL
43 inç full HD QLED Android TV 16.900 TL
32 inç Frameless HD whale OS 10 Android Qled TV 8.900 TL
55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 21.990 TL
43 inç Frameless FHD Whales OS 10 Android QLED TV 12.990 TL
50 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 18.990 TL
Gıda termometresi 149 TL
Buharlı Kazanlı Ütü 3.750 TL
Masaj tabancası 899 TL
Akıllı saat 899 TL
Pil çeşitleri 75 TL
Lego çeşitleri 499 TL
Oyuncak parlak motosiklet 359 TL
Oyuncak parlak spor araba 179 TL
Metal iş araçları 229 TL
Özel lisanslı araçlar 149 TL
Oyuncak bebek 269 TL
Çocuk sandalyesi 269 TL
Kart oyunu 159 TL
Strateji oyunları 149 TL
Kelime oyunu 199 TL
Oyuncak tepsili çay seti 149 TL
Blok oyuncak toplar 499 TL
Pelüş penguen 459 TL
Kokulu pelüş oyuncaklar 229 TL
Oyuncak çeşitleri 99 TL
Parmak kukla 89 TL
Tekli oyun hamuru 39 TL
Futbol/basketbol topu 69TL
Boyama kitapları 45 TL
Hikaye kitapları 45 TL
Bez kitap 89 TL
Dekoratif kablo düzenleyici 349 TL
Modem düzenleyici kutu 299 TL