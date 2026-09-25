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BM ziyareti sırasında Edi Rama'ya öfkeli karşılama: Protestocular yumurta fırlattı

Arnavutluk Başbakanı , Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu 'ta bir grup Arnavut aktivist tarafından protesto edilirken bazı göstericiler, Rama'ya yumurta attı.
Arnavutluk'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ile bağlantılı bir lüks turizm projesi nedeniyle mayıs ayı sonundan bu yana her gün protesto edilen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, New York'ta da protesto edildi.
Protesto, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu vesilesiyle New York'ta bulunan Rama'nın toplantılarından birinin yapılacağı bir binaya gelişi sırasında gerçekleşti. Olay sırasında Rama'ın yanında eşi ve iktidardaki Sosyalist Parti'nin Meclis Grubu Başkanı Taulant Balla da bulunuyordu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı Arnavut protestocuların Rama'ya doğru yumurta attıkları ve "mafya" diye bağırdıkları duyuldu.
Arnavutluk basınına konuşan bir protestocu, "Yumurtalar ne yazık ki başbakana isabet etmedi. İsabet etmesini çok isterdim" ifadelerini kullandı.
 

HABERİN ÖZETİ

BM ziyareti sırasında Edi Rama'ya öfkeli karşılama: Protestocular yumurta fırlattı

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta protesto edildi ve bazı göstericiler tarafından yumurtalandı.
Protesto, Rama'nın Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu New York'ta bir toplantı binasına gelişi sırasında gerçekleşti.
Olay sırasında Başbakan Rama'nın yanında eşi ve iktidardaki Sosyalist Parti'nin Meclis Grubu Başkanı Taulant Balla da bulunuyordu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı Arnavut protestocuların Rama'ya yumurta attığı ve "mafya" diye bağırdığı görüldü.
Arnavutluk'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı bir lüks turizm projesi nedeniyle Başbakan Rama, mayıs ayı sonundan bu yana her gün protesto ediliyor.
Bir protestocu, yumurtaların başbakana isabet etmediğini ancak isabet etmesini çok istediğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
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