BM ziyareti sırasında Edi Rama'ya öfkeli karşılama: Protestocular yumurta fırlattı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta bir grup Arnavut aktivist tarafından protesto edilirken bazı göstericiler, Rama'ya yumurta attı.

Arnavutluk'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı bir lüks turizm projesi nedeniyle mayıs ayı sonundan bu yana her gün protesto edilen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, New York'ta da protesto edildi.

Protesto, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu vesilesiyle New York'ta bulunan Rama'nın toplantılarından birinin yapılacağı bir binaya gelişi sırasında gerçekleşti. Olay sırasında Rama'ın yanında eşi ve iktidardaki Sosyalist Parti'nin Meclis Grubu Başkanı Taulant Balla da bulunuyordu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı Arnavut protestocuların Rama'ya doğru yumurta attıkları ve "mafya" diye bağırdıkları duyuldu.

Arnavutluk basınına konuşan bir protestocu, "Yumurtalar ne yazık ki başbakana isabet etmedi. İsabet etmesini çok isterdim" ifadelerini kullandı.



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