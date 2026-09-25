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Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 18:04
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 18:04

Kazakistan'da 14 askerin yaşamını yitirdiği tatbikat faciasında 5 yetkiliye gözaltı

Kazakistan'da Hazar Denizi'ndeki tatbikat sırasında 14 askerin hayatını kaybettiği faciayla ilgili yürütülen soruşturmada 5 askeri yetkili gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 18:04
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 18:04

'da dün tatbikat sırasında 14 askerin yaşamını yitirdiği ve ulusal yas ilan edilmesine neden olan faciaya ilişkin soruşturma sürüyor. Kazakistan konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Kazakistan'da 14 askerin yaşamını yitirdiği tatbikat faciasında 5 yetkiliye gözaltı

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Kazakistan'da 14 askerin hayatını kaybettiği tatbikat faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında üst ve orta kademe komutanlar hakkında işlem başlatılarak gözaltılar yapıldı.
Hazar Denizi kıyısındaki "Hazar Korganı -2026" tatbikatında "Kaysar" hücum botundan personelin karaya çıkarılması esnasında 14 asker akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, 3 asker kurtarılmıştı.
Olayın ardından görevi ihmal ve gemi sevk ve idaresi kurallarının ihlali şüphesiyle Silahlı Kuvvetler'in komuta kademesindeki sorumlular hakkında işlem başlatıldı.
İşlemler kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Başkanı ve Birinci Yardımcısı, 2 askeri birlik komutanı, 1 deniz piyade bölük komutanı ve 1 bot komutanı gözaltına alınarak Aktau'daki geçici gözaltı merkezine sevk edildi.
Soruşturmada tatbikat planlaması, güvenlik kuralları, meteorolojik şartlar, kullanılan botun teknik durumu ve görevlilerin eylemleri inceleniyor.
Facia nedeniyle ülkede ulusal yas ilan edildi.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

KOMUTA KADAMESİNDEKİ YETKİLİLER HAKKINDA İŞLEM 

Bakanlık açıklamasına göre görevi ihmal ve ağır sonuçlara yol açan gemi sevk ve idaresi kurallarının ihlal edilmesi şüphesiyle Silahlı Kuvvetler'in üst ve orta kademe komuta kademesindeki sorumlu yetkililer hakkında işlem başlatıldı. 

Kazakistan'da 14 askerin yaşamını yitirdiği tatbikat faciasında 5 yetkiliye gözaltı

Başlatılan işlemler kapsamında Karargah Başkanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Birinci Yardımcısı, 2 askeri birlik komutanı, 1 deniz piyade bölük komutanı ile 1 bot komutan gözaltına alındı. Şüpheliler, Aktau kentindeki geçici gözaltı merkezine sevk edildi.

Kazakistan'da 14 askerin yaşamını yitirdiği tatbikat faciasında 5 yetkiliye gözaltı

Soruşturma kapsamında tatbikatın planlanması ve icrası sırasında alınan kararlar, güvenlik kurallarına uyulup uyulmadığı, meteorolojik şartların değerlendirilmesi, kullanılan botun teknik durumu ve tatbikattan sorumlu görevlilerin eylemleri inceleniyor.

NE OLMUŞTU?

Dün Hazar Denizi kıyısında düzenlenen "Hazar Korganı -2026" tatbikatı sırasında "Kaysar" hücum botundan personelin karaya çıkarılması esnasında olumsuz hava şartları ve şiddetli deniz dalgaları nedeniyle 14 asker akıntıya kapılarak hayatını kaybetmişti, 3 asker ise kurtarılmıştı.

 

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#Kazakistan
#İçişleri Bakanlığı
#deniz kuvvetleri komutanlığı
#Hazar Denizi
#Kaysar
#Dünya
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