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Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 13:20
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 13:20

Türkiye'den Kazakistan'a başsağlığı mesajları: Faciada can kaybı sayısı yükseldi

Kazakistan'da Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen tatbikat sırasında askerlerin denize sürüklendiği faciada can kaybı 14 oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kazakistan'a başsağlığı diledi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Türkiye'den Kazakistan'a başsağlığı mesajları: Faciada can kaybı sayısı yükseldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 13:20
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 13:20

'da Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen tatbikat sırasında askerlerin denize sürüklendiği faciada can kaybı 14'e yükseldi.

TÜRKİYE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

AK Parti Sözcüsü , Hazar Denizi'ndeki sırasında yaşanan kazada şehit olan 12 asker için Kazakistan'a başsağlığı diledi. Çelik, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş Kazakistan'da, Hazar Denizi'ndeki askeri tatbikat sırasında yaşanan kaza sonucu 12 askerin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, dost ve kardeş Kazakistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz. İlan edilen ulusal yas gününde Kazakistanlı kardeşlerimizin acısını derinden paylaşıyor, devam eden arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler almayı temenni ediyoruz. Acınız acımızdır" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'den Kazakistan'a başsağlığı mesajları: Faciada can kaybı sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , askeri tatbikat sırasında meydana gelen kazada şehit olan 12 asker için Kazakistan'a başsağlığı diledi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş Kazakistan’da, Hazar Denizi’nde gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasında meydana gelen elim kaza sonucu askerlerin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve kardeş Kazakistan halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu acı günde dost ve kardeş Kazakistan’ın yanındayız. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'den Kazakistan'a başsağlığı mesajları: Faciada can kaybı sayısı yükseldi

NE OLMUŞTU

24 Eylül'de hava şartlarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle tatbikat sırasında 19 askerin denize sürüklendiği, 3 askerin kurtarıldığı açıklanmıştı. Savunma Bakanlığı daha sonra denize sürüklenen asker sayısını 17 olarak düzeltti.

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#Kazakistan
#Burhanettin Duran
#ömer çelik
#askeri tatbikat
#Hazar Denizi
#Dünya
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