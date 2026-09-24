Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 22:03

Kazakistan'da tatbikat sırasında askerler denize sürüklendi! Çok sayıda can kaybı var, ulusal yas ilan edildi

Kazakistan askerleri, Hazar Denizi'nde tatbikat yaparken denize sürüklendi. 19 askerden 12'si hayatını kaybetti, 3'ü kurtarıldı. Facia nedeniyle ulusal yas ilan edildi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 22:03

Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Aktau kentinin yaklaşık 43 kilometre açığında 'ne bağlı birliklerin katıldığı eğitim faaliyeti sırasında hava şartlarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi sonucu 19 askerin denize sürüklendiği ifade edildi. 

HABERİN ÖZETİ

Kazakistan'da tatbikat sırasında askerler denize sürüklendi! Çok sayıda can kaybı var, ulusal yas ilan edildi

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Kazakistan'da Deniz Kuvvetleri'nin eğitim faaliyeti sırasında hava şartlarının aniden kötüleşmesi sonucu denize sürüklenen 19 askerden 12'si hayatını kaybetti.
Aktau kentinin yaklaşık 43 kilometre açığında rüzgarın şiddetlenmesiyle 19 asker denize sürüklendi.
Arama-kurtarma çalışmaları neticesinde 12 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin ise kurtarıldığı bildirildi.
Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'un talimatıyla facianın nedenlerini araştırmak üzere Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev başkanlığında hükümet komisyonu kuruldu.
Askerlerin vefatı nedeniyle Kazakistan'da yarın ulusal yas ilan edildi.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

Arama-kurtarma çalışmaları sonucu 12 askerin hayatını kaybettiğinin belirlendiği, 3 askerin kurtarıldığı aktarıldı. Diğer askerin kurtarılmasına yönelik çabaların ise sürdüğü bildirildi.

Kazakistan'da tatbikat sırasında askerler denize sürüklendi! Çok sayıda can kaybı var, ulusal yas ilan edildi

AİLERERE YARDIM VE DESTEK

Bakanlık açıklamasında ailelere gerekli tüm yardım ve desteğin sağlanacağı bildirildi. Ayrıca yeni bilgilerin doğrulanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı vurgulandı. Halka yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alma çağrısında bulundu.

Kazakistan'da tatbikat sırasında askerler denize sürüklendi! Çok sayıda can kaybı var, ulusal yas ilan edildi

FACİANIN NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Olayın ardından Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'un talimatıyla facianın nedenlerinin araştırılması amacıyla hükümet komisyonu kuruldu. 

Kazakistan'da tatbikat sırasında askerler denize sürüklendi! Çok sayıda can kaybı var, ulusal yas ilan edildi

Başbakan Bektenov, Komisyona başkanlık eden Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev'e derhal olay yerine giderek askerlerin ölüm nedenlerinin kapsamlı şekilde araştırılması ve hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli desteğin sağlanması talimatını verdi.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in tatbikat sırasında hayatını kaybeden askerlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dilediği belirtildi. Askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle yarın Kazakistan'da ulusal yas günü ilan edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rus muhabirin sorusu Zelenskiy'i çileden çıkardı! Küfürlü cevaba Rusya'dan sert karşılık
İHA'lı saldırıya karşılık Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#deniz kuvvetleri
#Aktau
#Kazakistan Savunma Bakanlığı
#Oljas Bektenov
#Kanat Bozumbayev
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.