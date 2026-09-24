Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Aktau kentinin yaklaşık 43 kilometre açığında Deniz Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin katıldığı eğitim faaliyeti sırasında hava şartlarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi sonucu 19 askerin denize sürüklendiği ifade edildi.

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HABERİN ÖZETİ Kazakistan'da tatbikat sırasında askerler denize sürüklendi! Çok sayıda can kaybı var, ulusal yas ilan edildi Kazakistan'da Deniz Kuvvetleri'nin eğitim faaliyeti sırasında hava şartlarının aniden kötüleşmesi sonucu denize sürüklenen 19 askerden 12'si hayatını kaybetti. Aktau kentinin yaklaşık 43 kilometre açığında rüzgarın şiddetlenmesiyle 19 asker denize sürüklendi. Arama-kurtarma çalışmaları neticesinde 12 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin ise kurtarıldığı bildirildi. Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'un talimatıyla facianın nedenlerini araştırmak üzere Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev başkanlığında hükümet komisyonu kuruldu. Askerlerin vefatı nedeniyle Kazakistan'da yarın ulusal yas ilan edildi.

Arama-kurtarma çalışmaları sonucu 12 askerin hayatını kaybettiğinin belirlendiği, 3 askerin kurtarıldığı aktarıldı. Diğer askerin kurtarılmasına yönelik çabaların ise sürdüğü bildirildi.

AİLERERE YARDIM VE DESTEK

Bakanlık açıklamasında ailelere gerekli tüm yardım ve desteğin sağlanacağı bildirildi. Ayrıca yeni bilgilerin doğrulanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı vurgulandı. Halka yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alma çağrısında bulundu.

FACİANIN NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Olayın ardından Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'un talimatıyla facianın nedenlerinin araştırılması amacıyla hükümet komisyonu kuruldu.

Başbakan Bektenov, Komisyona başkanlık eden Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev'e derhal olay yerine giderek askerlerin ölüm nedenlerinin kapsamlı şekilde araştırılması ve hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli desteğin sağlanması talimatını verdi.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in tatbikat sırasında hayatını kaybeden askerlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dilediği belirtildi. Askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle yarın Kazakistan'da ulusal yas günü ilan edildi.