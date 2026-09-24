Kazakistan'da tatbikat sırasında askerler denize sürüklendi! Çok sayıda can kaybı var, ulusal yas ilan edildi

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İstanbul
Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Aktau kentinin yaklaşık 43 kilometre açığında Deniz Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin katıldığı eğitim faaliyeti sırasında hava şartlarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi sonucu 19 askerin denize sürüklendiği ifade edildi.
Arama-kurtarma çalışmaları sonucu 12 askerin hayatını kaybettiğinin belirlendiği, 3 askerin kurtarıldığı aktarıldı. Diğer askerin kurtarılmasına yönelik çabaların ise sürdüğü bildirildi.
Bakanlık açıklamasında ailelere gerekli tüm yardım ve desteğin sağlanacağı bildirildi. Ayrıca yeni bilgilerin doğrulanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı vurgulandı. Halka yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alma çağrısında bulundu.
Olayın ardından Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'un talimatıyla facianın nedenlerinin araştırılması amacıyla hükümet komisyonu kuruldu.
Başbakan Bektenov, Komisyona başkanlık eden Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev'e derhal olay yerine giderek askerlerin ölüm nedenlerinin kapsamlı şekilde araştırılması ve hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli desteğin sağlanması talimatını verdi.
Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in tatbikat sırasında hayatını kaybeden askerlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dilediği belirtildi. Askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle yarın Kazakistan'da ulusal yas günü ilan edildi.