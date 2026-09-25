Yeni evlenen genç futbolcu Tolga Kalender'in hayatını kaybetmesi sonrasında yürekler yanmıştı. Eşi Çiğdem Kalender ise ölüm nedenini sosyal medya hesabından duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ Tolga Kalender eşi Çiğdem Kalender eşinin paylaşımı yürekleri dağladı! Ölümüne dair ilk açıklama Yeni evlenen genç futbolcu Tolga Kalender'in 9 aydır kanserle mücadelesi sonrası hayatını kaybetmesi üzerine eşi Çiğdem Kalender ölüm nedenini sosyal medya hesabından duyurdu. Tolga Kalender'e yaklaşık 9 ay önce kanser tanısı konulduğu Hastalığın ilk olarak gözünde başladığı ve zamanla farklı organlarına yayıldığı Genç futbolcunun 22 Eylül gecesi hayatını kaybettiği Çiğdem Kalender'in eşinin ölüm nedenini Instagram hesabından açıkladığı Bandırmaspor Kulübü'nün Tolga Kalender için başsağlığı mesajı yayımladığı

TOLGA KALENDER'İN EŞİNİN PAYLAŞIMI YÜREKLERİ YAKTI

Çiğdem Kalender, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile eşinin ölüm nedenini açıkladı.

Açıklamasında yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Kendisine yaklaşık 9 ay önce kanser tanısı konuldu. Bu süreçte ilk olarak gözünde başlayan hastalık, ne yazık ki zaman içinde farklı organlarına da yayıldı... Aylardır sürdüğü mücadelesini 22 Eylül gecesi kaybetti' sözleri yürek yakarken, açıklamasına şu sözlerle devam etti.

'Bugüne kadar hayatına dokunduğu herkeste güzel bir iz bırakan sevgili eşim Tolga'yı her zaman sevgiyle ve özlemle hatırlayacağız. Hatırasını daima yaşatmaya gayret edeceğiz"

TOLGA KALENDER 9 AYDIR KANSER İLE MÜCADE EDİYORMUŞ

22 Eylül gecesi hayata gözlerini yuman genç oyuncu Tolga Kalender, 9 ay önce kanser teşhisi almış. İlk olarak gözünde ortaya çıkan hastalık zamanla farklı organlara da yayılmış. Bir süre mücadele eden Kalender, 22 Eylül gecesi hastalığa yenik düştü.

TOLGA KALENDER'İN ÖLÜMÜ YÜREKLERİ DAĞLADI

25 yaşında vefat eden Tolga Kalender'in 9 ay boyunca kanser ile mücadele ettiğini eşi Çiğdem Kalender duyurdu. Vefatı sonrasında Bandırmaspor Kulübü de yayımladığı mesajda, "Acımız büyük, kaybımız tarifsizdir. Mekânı cennet olsun. Başımız sağ olsun." açıklamasında bulundu. Genç oyuncunun ilk olarak gözünde çıkan hastalık daha sonra farklı organlara da yayıldı.

TOLGA KALENDER'İN ÖLÜMÜ SONRASI EŞİNDEN AÇIKLAMA

25 yaşında hayata gözlerini yuman Kalender, yakın zamanda evlenmişti. Eşi Çiğdem Kalender, yaptığı açıklama ile ölüm nedeninin 9 ay önce teşhis koyulan kanser hastalığı olduğunu duyurdu. Genç oyuncunun ölüm haberi ise Türkiye'nin yüreklerini yaktı.