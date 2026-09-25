Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 15:21

Tolga Kalender eşi Çiğdem Kalender eşinin paylaşımı yürekleri dağladı! Ölümüne dair ilk açıklama

Geçtiğimiz günlerde genç yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı. Yürek yakan ölüm haberi sonrasında Tolga Kalender neden öldü araştırılmıştı. Mersin doğumlu 25 yaşındaki genç futbolcunun yürek yakan ölüm nedeni...

Avatar
Editor
 Gonca Işık
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Tolga Kalender eşi Çiğdem Kalender eşinin paylaşımı yürekleri dağladı! Ölümüne dair ilk açıklama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 15:21

Yeni evlenen genç futbolcu Tolga Kalender'in hayatını kaybetmesi sonrasında yürekler yanmıştı. Eşi Çiğdem Kalender ise ölüm nedenini sosyal medya hesabından duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Tolga Kalender eşi Çiğdem Kalender eşinin paylaşımı yürekleri dağladı! Ölümüne dair ilk açıklama

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Yeni evlenen genç futbolcu Tolga Kalender'in 9 aydır kanserle mücadelesi sonrası hayatını kaybetmesi üzerine eşi Çiğdem Kalender ölüm nedenini sosyal medya hesabından duyurdu.
Tolga Kalender'e yaklaşık 9 ay önce kanser tanısı konulduğu
Hastalığın ilk olarak gözünde başladığı ve zamanla farklı organlarına yayıldığı
Genç futbolcunun 22 Eylül gecesi hayatını kaybettiği
Çiğdem Kalender'in eşinin ölüm nedenini Instagram hesabından açıkladığı
Bandırmaspor Kulübü'nün Tolga Kalender için başsağlığı mesajı yayımladığı
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

TOLGA KALENDER'İN EŞİNİN PAYLAŞIMI YÜREKLERİ YAKTI

Çiğdem Kalender, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile eşinin ölüm nedenini açıkladı. 

Tolga Kalender eşi Çiğdem Kalender eşinin paylaşımı yürekleri dağladı! Ölümüne dair ilk açıklama

Açıklamasında yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Kendisine yaklaşık 9 ay önce tanısı konuldu. Bu süreçte ilk olarak gözünde başlayan hastalık, ne yazık ki zaman içinde farklı organlarına da yayıldı... Aylardır sürdüğü mücadelesini 22 Eylül gecesi kaybetti' sözleri yürek yakarken, açıklamasına şu sözlerle devam etti.

Tolga Kalender eşi Çiğdem Kalender eşinin paylaşımı yürekleri dağladı! Ölümüne dair ilk açıklama

'Bugüne kadar hayatına dokunduğu herkeste güzel bir iz bırakan sevgili eşim Tolga'yı her zaman sevgiyle ve özlemle hatırlayacağız. Hatırasını daima yaşatmaya gayret edeceğiz"

Tolga Kalender eşi Çiğdem Kalender eşinin paylaşımı yürekleri dağladı! Ölümüne dair ilk açıklama

TOLGA KALENDER 9 AYDIR KANSER İLE MÜCADE EDİYORMUŞ

22 Eylül gecesi hayata gözlerini yuman genç oyuncu Tolga Kalender, 9 ay önce kanser teşhisi almış. İlk olarak gözünde ortaya çıkan hastalık zamanla farklı organlara da yayılmış. Bir süre mücadele eden Kalender, 22 Eylül gecesi hastalığa yenik düştü.

Tolga Kalender eşi Çiğdem Kalender eşinin paylaşımı yürekleri dağladı! Ölümüne dair ilk açıklama

TOLGA KALENDER'İN ÖLÜMÜ YÜREKLERİ DAĞLADI

25 yaşında vefat eden Tolga Kalender'in 9 ay boyunca kanser ile mücadele ettiğini eşi Çiğdem Kalender duyurdu. Vefatı sonrasında Bandırmaspor Kulübü de yayımladığı mesajda, "Acımız büyük, kaybımız tarifsizdir. Mekânı cennet olsun. Başımız sağ olsun." açıklamasında bulundu. Genç oyuncunun ilk olarak gözünde çıkan hastalık daha sonra farklı organlara da yayıldı.

Tolga Kalender eşi Çiğdem Kalender eşinin paylaşımı yürekleri dağladı! Ölümüne dair ilk açıklama

TOLGA KALENDER'İN ÖLÜMÜ SONRASI EŞİNDEN AÇIKLAMA

25 yaşında hayata gözlerini yuman Kalender, yakın zamanda evlenmişti. Eşi Çiğdem Kalender, yaptığı açıklama ile ölüm nedeninin 9 ay önce teşhis koyulan kanser hastalığı olduğunu duyurdu. Genç oyuncunun ölüm haberi ise 'nin yüreklerini yaktı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tolga Kalender cenazesi ne zaman? Tolga Kalender cenaze programı belli oldu mu?
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#kanser
#Türkiye
#Tolga Kalender
#Çiğdem Kalender
#Bandırmaspor Kulübü
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.