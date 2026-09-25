Tolga Kalender eşi Çiğdem Kalender eşinin paylaşımı yürekleri dağladı! Ölümüne dair ilk açıklama

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İstanbul
Yeni evlenen genç futbolcu Tolga Kalender'in hayatını kaybetmesi sonrasında yürekler yanmıştı. Eşi Çiğdem Kalender ise ölüm nedenini sosyal medya hesabından duyurdu.
Çiğdem Kalender, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile eşinin ölüm nedenini açıkladı.
Açıklamasında yer alan ifadeler şöyle oldu:
"Kendisine yaklaşık 9 ay önce kanser tanısı konuldu. Bu süreçte ilk olarak gözünde başlayan hastalık, ne yazık ki zaman içinde farklı organlarına da yayıldı... Aylardır sürdüğü mücadelesini 22 Eylül gecesi kaybetti' sözleri yürek yakarken, açıklamasına şu sözlerle devam etti.
'Bugüne kadar hayatına dokunduğu herkeste güzel bir iz bırakan sevgili eşim Tolga'yı her zaman sevgiyle ve özlemle hatırlayacağız. Hatırasını daima yaşatmaya gayret edeceğiz"
22 Eylül gecesi hayata gözlerini yuman genç oyuncu Tolga Kalender, 9 ay önce kanser teşhisi almış. İlk olarak gözünde ortaya çıkan hastalık zamanla farklı organlara da yayılmış. Bir süre mücadele eden Kalender, 22 Eylül gecesi hastalığa yenik düştü.
25 yaşında vefat eden Tolga Kalender'in 9 ay boyunca kanser ile mücadele ettiğini eşi Çiğdem Kalender duyurdu. Vefatı sonrasında Bandırmaspor Kulübü de yayımladığı mesajda, "Acımız büyük, kaybımız tarifsizdir. Mekânı cennet olsun. Başımız sağ olsun." açıklamasında bulundu. Genç oyuncunun ilk olarak gözünde çıkan hastalık daha sonra farklı organlara da yayıldı.
25 yaşında hayata gözlerini yuman Kalender, yakın zamanda evlenmişti. Eşi Çiğdem Kalender, yaptığı açıklama ile ölüm nedeninin 9 ay önce teşhis koyulan kanser hastalığı olduğunu duyurdu. Genç oyuncunun ölüm haberi ise Türkiye'nin yüreklerini yaktı.