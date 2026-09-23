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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 16:26

Tolga Kalender cenazesi ne zaman? Tolga Kalender cenaze programı belli oldu mu?

Bandırmaspor’da forma giyen 25 yaşındaki Tolga Kalender, hayatını kaybetti. Futbol camiasını derinden üzen vefatın ardından cenaze programı merak edildi. Arama motorlarında Tolga Kalender’in cenazesi araştırılmaya başlandı. Peki, Tolga Kalender cenazesi ne zaman? Tolga Kalender cenaze programı belli oldu mu? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Tolga Kalender cenazesi ne zaman? Tolga Kalender cenaze programı belli oldu mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 16:26

Genç futbolcu Tolga Kalender’den gelen acı haberle futbol dünyası derin bir hüzne boğuldu. 25 yaşında hayata veda eden Tolga Kalender, cenaze programıyla da merak edildi. Hayranları ve sevenleri tarafından yakından takip edilen ismin cenazesine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Tolga Kalender cenazesi ne zaman? Tolga Kalender cenaze programı belli oldu mu? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

 TOLGA KALENDER CENAZESİ NE ZAMAN?

’un eski futbolcusu olan Tolga Kalender, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. 25 yaşında vefat eden Tolga Kalender, ani ölümü futbol camiasını derin bir hüzne boğdu.

Tolga Kalender cenazesi ne zaman? Tolga Kalender cenaze programı belli oldu mu?

2001 doğumlu olan Tolga Kalender, başarılı futbol kariyerinin ardından adından söz ettirirken acı kaybıyla da sevenlerini ve ailesini derinden sarstı. Saha da stoper mevkinde görev alan Tolga Kalender, 2025 yılında ile sözleme imzalamıştı. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan ünlü ismin vefatının ardından cenaze bilgileri de yakından takip edilmeye başlandı.

Tolga Kalender cenazesi ne zaman? Tolga Kalender cenaze programı belli oldu mu?

Edinilen bilgilere göre Tolga Kalender’in cenazesi, 23 Eylül 2026 Çarşamba günü ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası ’da bulunan Kabasakal Mezarlığı’na defnedilecek.

Tolga Kalender cenazesi ne zaman? Tolga Kalender cenaze programı belli oldu mu?

TOLGA KALENDER CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU MU?

Adana Demirspor’da forma giymiş olan Tolga Kalender, hayatının kaybetmesinin ardından gündemdeki yerini alarak dikkatleri üzerine çekti. Özellikle de cenaze programıyla merak edilen Tolga Kalender’in cenaze programı belli oldu.

Tolga Kalender cenazesi ne zaman? Tolga Kalender cenaze programı belli oldu mu?

Bugün defnedilecek olan Tolga Kalender’in cenazesi ikindi namazına müteakip Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda dualarla uğurlanacak. Sevenleri ve hayranlarını derin bir hüzne boğan vefat sonrası spor kulüpleri tarafından da başsağlığı mesajları gelmeye başladı.

Tolga Kalender cenazesi ne zaman? Tolga Kalender cenaze programı belli oldu mu?

Ayrıca Tolga Kalender’in vefatına ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgilerde geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi.

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#adana
#adana demirspor
#bandırmaspor
#Tolga Kalender
#Kabasakal Mezarlığı
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