Genç futbolcu Tolga Kalender’den gelen acı haberle futbol dünyası derin bir hüzne boğuldu. 25 yaşında hayata veda eden Tolga Kalender, cenaze programıyla da merak edildi. Hayranları ve sevenleri tarafından yakından takip edilen ismin cenazesine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Tolga Kalender cenazesi ne zaman? Tolga Kalender cenaze programı belli oldu mu? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

TOLGA KALENDER CENAZESİ NE ZAMAN?

Adana Demirspor’un eski futbolcusu olan Tolga Kalender, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. 25 yaşında vefat eden Tolga Kalender, ani ölümü futbol camiasını derin bir hüzne boğdu.

2001 doğumlu olan Tolga Kalender, başarılı futbol kariyerinin ardından adından söz ettirirken acı kaybıyla da sevenlerini ve ailesini derinden sarstı. Saha da stoper mevkinde görev alan Tolga Kalender, 2025 yılında Bandırmaspor ile sözleme imzalamıştı. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan ünlü ismin vefatının ardından cenaze bilgileri de yakından takip edilmeye başlandı.

Edinilen bilgilere göre Tolga Kalender’in cenazesi, 23 Eylül 2026 Çarşamba günü ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Adana’da bulunan Kabasakal Mezarlığı’na defnedilecek.

TOLGA KALENDER CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU MU?

Adana Demirspor’da forma giymiş olan Tolga Kalender, hayatının kaybetmesinin ardından gündemdeki yerini alarak dikkatleri üzerine çekti. Özellikle de cenaze programıyla merak edilen Tolga Kalender’in cenaze programı belli oldu.

Bugün defnedilecek olan Tolga Kalender’in cenazesi ikindi namazına müteakip Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda dualarla uğurlanacak. Sevenleri ve hayranlarını derin bir hüzne boğan vefat sonrası spor kulüpleri tarafından da başsağlığı mesajları gelmeye başladı.

Ayrıca Tolga Kalender’in vefatına ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgilerde geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi.