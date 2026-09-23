Trendyol 1. Lig ekiplerinden biri olan Bandırmaspor, acı haberle sarsıldı. Takımda forma giyen genç futbolcu Tolga Kalender, hayatını kaybetti. Vefatının ardından kulüpler ve taraftarlar tarafından başsağlığı mesajları yayınlanırken, arama motorlarında da Tolga Kalender hakkında meral edilenler araştırılıyor. Peki, Tolga Kalender kaç yaşında, kimdir? Tolga Kalender neden öldü? Tolga Kalender nasıl öldü? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

TOLGA KALENDER KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

Başarılı futbolcu Tolga Kalender, 17 Ağustos 2001 yılında Mersin’de dünyaya geldi. Çocukluktan beri hayali olan futbol kariyerine ilk Kuvayi Milliyespor altyapısında başlayan Tolga Kalender, daha sonrasında Beykoz Anadolu Spor’da profesyonel futbol hayatına adım atmıştır.

Kamuoyunda yer alan bilgilere göre, savunma oyuncusu olarak görev yapan Tolga Kalender, kariyeri boyunca farklı kulüplerde forma giymiştir. Genç futbolcu, yaşına rağmen Süper Lig ve alt lig tecrübeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Adana Demirspor, Bayrampaşaspor, Diyarbakırspor ve Bandırmaspor kulüplerinde forma giyen Tolga Kalender, başarılı kariyeriyle dikkatleri üzerine çekti.

2001 yılında dünyaya gelen Tolga Kalender, şimdilerde 25 yaşındadır. Genç yaşına rağmen başarılı performanslarıyla adından söz ettiren Tolga Kalender, gündemdeki yerini alıyor.

TOLGA KALENDER NEDEN ÖLDÜ?

Genç futbolcu Tolga Kalender, geçtiğimiz dakikalarda vefat haberiyle gündeme geldi. Vefatının ardından neden öldüğüyle de merak konusu oldu. Bir süredir rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Tolga Kalender, hakkında resmi bir açıklama henüz gelmedi.

TOLGA KALENDER NASIL ÖLDÜ?

Bandırmaspor’da forma giyen genç futbolcu Tolga Kalender, vefatıyla spor camiasını derinden üzdü. Genç futbolcunun hayatını kaybetmesinin ardından hem mevcut kulübü hem de daha önce forma giydiği Adana Demirspor kulübünden başsağlığı mesajları geldi.

Tolga Kalender’in nasıl öldüğü araştırılırken konu hakkında kamuoyunda net bir bilgi bulunmuyor. Tolga Kalender’in bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve tedavi altında olduğu ifade edilirken konu hakkında detaylı bir açıklama henüz yapılmadı.