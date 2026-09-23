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Spor
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 15:42

Tolga Kalender eşi kimdir? Tolga Kalender neden vefat etti, hastalığı neydi?

Bandırmaspor forması giyen 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender'in hayatını kaybetmesi futbol camiasında üzüntüye neden oldu. Genç futbolcunun vefatının ardından özel hayatına ilişkin bilgiler de merak edilirken, özellikle “Tolga Kalender'in eşi kimdir?” ve “Tolga Kalender neden vefat etti?” soruları gündeme geldi. İşte Tolga Kalender'in eşi Çiğdem Kalender ve vefatına ilişkin bilinenler...

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Tolga Kalender eşi kimdir? Tolga Kalender neden vefat etti, hastalığı neydi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 15:42

Tolga Kalender neden vefat etti? 25 yaşında hayatını kaybeden Bandırmasporlu futbolcunun eşi Çiğdem Kalender kimdir? İşte Tolga Kalender'in vefatı ve özel hayatına ilişkin bilgiler.

TOLGA KALENDER NEDEN VEFAT ETTİ?

'da forma giyen 25 yaşındaki Tolga Kalender, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. DHA'nın 23 Eylül 2026 tarihli haberinde Kalender'in rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Ancak futbolcunun geçirdiği rahatsızlığın ne olduğuna veya kesin ölüm nedenine ilişkin resmi ve ayrıntılı bir açıklama henüz yapılmadı. 

Tolga Kalender eşi kimdir? Tolga Kalender neden vefat etti, hastalığı neydi?

Bandırmaspor, genç futbolcunun vefatını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Kulüp açıklamasında Kalender'in ailesine, yakınlarına, takım arkadaşlarına ve camiaya başsağlığı dilekleri iletildi.

TOLGA KALENDER'İN EŞİ KİMDİR?

Tolga Kalender'in eşi Çiğdem Kalender'dir. Çiftin 31 Temmuz 2026 tarihinde evlendiği bilgisi kamuoyuna yansıdı. Böylece Tolga Kalender'in vefatından yaklaşık iki ay önce Çiğdem Kalender ile dünyaevine girdiği öğrenildi. 

Tolga Kalender eşi kimdir? Tolga Kalender neden vefat etti, hastalığı neydi?

 ÇİĞDEM KALENDER KİMDİR?

Çiğdem Kalender'in yaşı, mesleği, eğitim hayatı ve kişisel yaşamına ilişkin kamuya açık ve doğrulanmış ayrıntılı bilgi bulunmuyor. Bu nedenle eşi hakkında doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmaması gerekiyor. Kamuoyuna yansıyan bilgiler, Çiğdem Kalender'in Tolga Kalender'in eşi olduğu ve çiftin 31 Temmuz 2026'da evlendiği bilgisiyle sınırlı. 

Tolga Kalender eşi kimdir? Tolga Kalender neden vefat etti, hastalığı neydi?

TOLGA KALENDER EVLİ MİYDİ?

Evet. Tolga Kalender, Çiğdem Kalender ile evliydi. Çiftin 31 Temmuz 2026'da evlendiği öğrenildi. Genç futbolcunun vefatının ardından eşi Çiğdem Kalender'in kim olduğu da arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı. 

TOLGA KALENDER KİMDİR?

Tolga Kalender, 25 yaşında hayatını kaybeden profesyonel futbolcudur. Futbol kariyerine Kuvayi Milliyespor altyapısında başlayan Kalender, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Beykoz Anadoluspor, Başakşehir, , Bayrampaşaspor ve Diyarbekirspor formalarını giydi. Son olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da forma giyiyordu.

Kalender'in vefatının ardından eski kulübü Adana Demirspor da bir taziye mesajı yayımladı. Kulüp, genç futbolcunun forma giydiği dönemdeki emeğinin ve mücadelesinin camianın hafızasında yaşayacağını belirtti.

TOLGA KALENDER'İN CENAZESİ NE ZAMAN?

Tolga Kalender'in cenazesinin 23 Eylül 2026 Çarşamba günü ikindi namazının ardından Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

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ETİKETLER
#adana demirspor
#bandırmaspor
#Tolga Kalender
#Kabasakal Mezarlığı
#Çiğdem Kalender
#Spor
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