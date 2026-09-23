Tolga Kalender evli miydi? Tolga Kalender çocukları var mı? Tolga Kalender ailesi kimdir?

Kariyerinde Adana Demirspor ve Bandırmaspor gibi takımlarda forma giyen Tolga Kalender'in kısa süre önce evlendiği öğrenildi. Genç futbolcunun 31 Temmuz 2026 tarihinde Çiğdem Kalender ile dünyaevine girdiği belirtildi. Kalender'in vefatı, başta ailesi ve yakınları olmak üzere futbol dünyasında derin üzüntüye neden oldu.

TOLGA KALENDER EVLİ MİYDİ?

Tolga Kalender'in evli olduğu öğrenildi. Genç futbolcu, 31 Temmuz 2026 tarihinde Çiğdem Kalender ile evlendi. Kalender çiftinin evliliklerinin üzerinden henüz kısa bir süre geçmiş olması, vefat haberinin ardından özel hayatlarına ilişkin detayların da merak edilmesine neden oldu.

Futbol kariyerini sürdüren Kalender, genç yaşına rağmen farklı Süper Lig ekiplerine karşı forma giyerek dikkat çekmişti. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşılaşmalarında da sahaya çıkan futbolcu, kariyerine Bandırmaspor'da devam ediyordu.

TOLGA KALENDER'İN EŞİ ÇİĞDEM KALENDER KİMDİR?

Tolga Kalender'in eşi Çiğdem Kalender hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler oldukça sınırlı. Çiftin 31 Temmuz 2026 tarihinde evlendiği bilgisi bilinirken, Çiğdem Kalender'in mesleği, yaşı ve özel yaşamına ilişkin ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

TOLGA KALENDER'İN ÇOCUKLARI VAR MI?

Tolga Kalender'in çocuk sahibi olup olmadığı da merak edilen konular arasında yer aldı. Ancak genç futbolcunun çocukları bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı.

TOLGA KALENDER'İN AİLESİ KİMDİR?

Tolga Kalender'in ailesine ilişkin kamuoyuna açık bilgiler de sınırlı durumda. Adana ile bağlantısı bulunan futbolcunun cenazesinin Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Kalender'in vefatının ardından ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski kulübü Adana Demirspor da başsağlığı mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kalender'in Adana Demirspor formasıyla verdiği emek ve mücadelesinin camianın hafızasında yer edeceği ifade edildi.

TOLGA KALENDER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbol kariyerinde Adana Demirspor forması da giyen Tolga Kalender, son olarak Bandırmaspor'da kariyerini sürdürüyordu. Genç yaşında profesyonel futbol hayatına devam eden Kalender, farklı dönemlerde önemli karşılaşmalarda forma giydi.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynanan maçlarda da görev alan futbolcunun hayatını kaybetmesi, futbol camiasında geniş yankı buldu. Kalender'in vefatı sonrasında eski kulübü Adana Demirspor tarafından yayımlanan mesajda, genç futbolcunun kulüp için verdiği mücadelenin unutulmayacağı vurgulandı.

TOLGA KALENDER'İN CENAZESİ NE ZAMAN?

Tolga Kalender'in cenazesinin Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Cenaze namazının ikindi namazının ardından kılınacağı belirtildi.

25 yaşında hayatını kaybeden genç futbolcunun cenaze törenine ailesi, yakınları ve futbol camiasından isimlerin katılması bekleniyor. Kalender'in vefatı, henüz kariyerinin başında olan bir futbolcunun hayatını kaybetmesi nedeniyle spor dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.

