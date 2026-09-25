ASELSAN DERİNGÖZ Fırat'ta Halfeti'yi keşfetti

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İstanbul
Türk savunma sanayisinin Mavi Vatan'ı koruyacak en önemli projelerinden DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracının videosu paylaşıldı.
ASELSAN sosyal medyada şu açıklamayı yaptı:
ASELSAN DERİNGÖZ, kadim toprakların can suyu Fırat'ta, Halfeti'yi keşfediyor. Şanlıurfa - Halfeti’nin eşsiz güzelliklerine ve suyun altında kalan izlere DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı ile tanıklık ettik.