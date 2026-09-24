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Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 21:26
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 22:06

Mehmet Şimşek'ten istifa edeceği iddiasına cevap: Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alıyorlar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceği iddiası ortaya atıldı. Bakan Şimşek, iddiayla ilgili açıklama yaparak haberi yalanladı ve ekonomik istikrarın hedef alındığını belirtti.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Mehmet Şimşek'ten istifa edeceği iddiasına cevap: Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alıyorlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 21:26
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 22:06

'in yakın zamanda istifa edeceği yönünde farklı iddialar ortaya atıldı. İddiaların haberleştirilmesi ve sosyal medyada yayılması üzerine Bakan Şimşek harekete geçti.

HABERİN ÖZETİ

Mehmet Şimşek'ten istifa edeceği iddiasına cevap: Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alıyorlar

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Şimşek'in istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanladı.
Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden istifa iddialarının asılsız olduğunu ve asıl hedefin ülkenin ekonomik istikrarı olduğunu açıkladı.
Şimşek, ekonomik istikrarı hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Bakan Şimşek'in istifasını sunduğu veya bu yönde bir talebi olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
DMM, asılsız içerikleri yayan, kamuoyunu ve piyasaları yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçlerin yürütüldüğünü açıkladı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Mehmet Şimşek'ten istifa edeceği iddiasına cevap: Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alıyorlar

"ASIL HEDEF EKONOMİK İSTİKRAR"

Şimşek, istifa edeceği yönündeki iddialarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. İddiayı yalanlayan Bakan Şimşek, asıl hedefin 'deki olduğunu belirtti.

Mehmet Şimşek'ten istifa edeceği iddiasına cevap: Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alıyorlar

Paylaşımında "Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır." cümlesini kullanan Şimşek, devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir."

https://x.com/memetsimsek/status/2103186665007432142

DMM'DEN DE AÇIKLAMA YAPILDI

İstifa iddialarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından da bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna' ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu asılsız içerikleri yayan; kamuoyunu ve piyasaları spekülasyonlarla yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçler yürütülmektedir.

Ekonomik istikrarı ve finansal piyasaları manipüle etmeyi amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2103188452133224849

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#Türkiye
#mehmet şimşek
#hazine ve maliye bakanı
#Ekonomik İstikrar
#Gündem
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