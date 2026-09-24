Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yakın zamanda istifa edeceği yönünde farklı iddialar ortaya atıldı. İddiaların haberleştirilmesi ve sosyal medyada yayılması üzerine Bakan Şimşek harekete geçti.

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HABERİN ÖZETİ Mehmet Şimşek'ten istifa edeceği iddiasına cevap: Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alıyorlar Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Şimşek'in istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanladı. Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden istifa iddialarının asılsız olduğunu ve asıl hedefin ülkenin ekonomik istikrarı olduğunu açıkladı. Şimşek, ekonomik istikrarı hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Bakan Şimşek'in istifasını sunduğu veya bu yönde bir talebi olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. DMM, asılsız içerikleri yayan, kamuoyunu ve piyasaları yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçlerin yürütüldüğünü açıkladı.

"ASIL HEDEF EKONOMİK İSTİKRAR"

Şimşek, istifa edeceği yönündeki iddialarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. İddiayı yalanlayan Bakan Şimşek, asıl hedefin Türkiye'deki ekonomik istikrar olduğunu belirtti.

Paylaşımında "Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır." cümlesini kullanan Şimşek, devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir."

https://x.com/memetsimsek/status/2103186665007432142

DMM'DEN DE AÇIKLAMA YAPILDI

İstifa iddialarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından da bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna' ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu asılsız içerikleri yayan; kamuoyunu ve piyasaları spekülasyonlarla yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçler yürütülmektedir.

Ekonomik istikrarı ve finansal piyasaları manipüle etmeyi amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2103188452133224849