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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 20:46

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Mehmet Şimşek' hakkındaki iddialara yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir köşe yazısında Bakan Mehmet Şimşek hakkında yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, Şimşek'in adı geçen aracı kurumun sahip ve yöneticileriyle herhangi bir iş ilişkisi, ortaklığı veya ticari bağının bulunmadığını duyurdu.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Mehmet Şimşek' hakkındaki iddialara yalanlama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 20:46

, bir gazetede yayımlanan köşe yazısında hakkında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Mehmet Şimşek' hakkındaki iddialara yalanlama

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir köşe yazısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yönelik açıklama yaptı.
Bakanlık, köşe yazısında bir şahsın dilekçesinde başka bir kişiye atfettiği sözlerden hareketle Bakan Şimşek hakkında gerçek dışı imalarda bulunulduğunu belirtti.
Bakan Şimşek'in adı geçen aracı kurumla veya söz konusu kurumun sahip ve yöneticileriyle kamu görevi öncesinde veya sonrasında herhangi bir iş ilişkisi, ortaklığı ya da ticari bağının bulunmadığı ifade edildi.
Bakan Şimşek'in 2000-2007 yılları arasında Merrill Lynch'in araştırma biriminde görev yaptığı, bu görevin ticari ilişki kurma veya iş verme yetkisi içermediği belirtildi.
Bir kişinin Bakan Şimşek'in adını kullanarak itibar veya nüfuz izlenimi kazandırma iddiasının Bakanla ilişkiyi göstermediği, böyle bir durumun sorumluluğunun o kişiye ait olduğu vurgulandı.
Bakanlık, gerçek dışı iddialara karşı hukuki haklarının saklı olduğunu duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

Bakanlığın açıklamasında, köşe yazısında bir şahsın dilekçesinde başka bir kişiye atfettiği sözlerden hareketle Bakan Şimşek hakkında gerçek dışı imalarda bulunulduğu belirtildi.

"BAKAN ŞİMŞEK'İN ADI GEÇEN KURUMLA HERHANGİ BİR İLİŞKİSİ YOK" 

Bakan Şimşek'in adı geçen aracı kurumla veya söz konusu kurumun sahip ve yöneticileriyle 'de ya da başka herhangi bir yerde, kamu görevi öncesinde veya sonrasında herhangi bir iş ilişkisi, ortaklığı ya da ticari bağının bulunmadığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımız, 2000-2007 yılları arasında Merrill Lynch'in araştırma biriminde görev yapmıştır. Bu görev, herhangi bir kurumla ticari ilişki kurma veya iş verme yetkisi içermemektedir. Merrill Lynch gibi küresel bir bankanın Türkiye'deki birçok aracı kurumla kurumsal düzeyde çalışmış olması, Sayın Bakanımız ile herhangi bir kişi arasında iş ilişkisi bulunduğu anlamına gelmez. Bir kişinin kendine itibar ya da nüfuz izlenimi kazandırmak için Sayın Bakanımızın adını kullandığı iddiası, Bakanımızla herhangi bir ilişki bulunduğunu göstermez. Böyle bir durum söz konusuysa sorumluluğu o kişiye aittir.

Gerçek dışı iddialara karşı hukuki haklarımız saklıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

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ETİKETLER
#ingiltere
#mehmet şimşek
#hazine ve maliye bakanlığı
#hazine ve maliye bakanı
#Merrill Lynch
#Ekonomi
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