Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 3 milyon liranın aylık getirisi

TABELA ORANINA ALDANMAYIN: NET KAZANCI DÜŞÜREN 2 KRİTİK DETAY

"Vadesiz Alt Limit" Tuzağına Düşmeyin: Günlük (gecelik) vadeli hesaplarda bankalar paranızın 7.500 TL ile 50.000 TL arasındaki kısmını "vadesizde" tutup faiz işletmez. Bu yüzden tabelada faiz oranı aynı görünse bile, vadesiz limiti yüksek olan banka cebinize binlerce lira daha az para koyar.

Brüt Faize Değil, Ele Geçen Net Paraya Bakın: Yasal stopaj (vergi) oranları katılım bankalarında veya bonolarda farklılık gösterir. Kesinti oranı düşük olan ürünlerde, tabeladaki faiz düşük görünse dahi ay sonunda hesabınıza yatan net nakit daha yüksek olabilir.

