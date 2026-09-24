Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 3 milyon liranın aylık getirisi

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İstanbul
Merkez Bankası’nın faiz kararları ve bankaların güncellediği "hoş geldin" kampanyaları sonrası mevduat faizlerinde yeni harita netleşti. 3.000.000 TL birikimini 32 günlük vadede değerlendirmek isteyen bir yatırımcının aylık net faiz getirisi 90 bin TL sınırına yaklaştı.
İşte banka banka, 32 günlük net getirisi ve vade sonu bakiyeleri:
Anadolubank — Salkım Hesap (Günlük Vadeli)
ING — Turuncu Hesap (Günlük Vadeli)
Türkiye Finans — Günlük Hesap (Katılım)
Fibabanka — Kiraz Hesap (Günlük Vadeli)
TEB — Marifetli Hesap (Günlük Vadeli)
Odeabank — Oksijen Hesap (Günlük Vadeli)
Alternatif Bank — VOV Hesap (Günlük Vadeli)
BURGAN BANK — ON Plus (Günlük Vadeli)
QNB Finansbank — Kazandıran Günlük Hesap
Garanti BBVA — E-Vadeli Hesap (Standart Vadeli)
DenizBank — E-Mevduat (Standart Vadeli)
İş Bankası — Vadeli TL Hesabı (Standart Vadeli)
Aktif Bank — N Kolay Bono (Günlük Kazandıran)
"Vadesiz Alt Limit" Tuzağına Düşmeyin: Günlük (gecelik) vadeli hesaplarda bankalar paranızın 7.500 TL ile 50.000 TL arasındaki kısmını "vadesizde" tutup faiz işletmez. Bu yüzden tabelada faiz oranı aynı görünse bile, vadesiz limiti yüksek olan banka cebinize binlerce lira daha az para koyar.
Brüt Faize Değil, Ele Geçen Net Paraya Bakın: Yasal stopaj (vergi) oranları katılım bankalarında veya bonolarda farklılık gösterir. Kesinti oranı düşük olan ürünlerde, tabeladaki faiz düşük görünse dahi ay sonunda hesabınıza yatan net nakit daha yüksek olabilir.