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Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 3 milyon liranın aylık getirisi

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 14:33
1
mevduat faizi banka faizi banka faiz oranları

Merkez Bankası’nın faiz kararları ve bankaların güncellediği "hoş geldin" kampanyaları sonrası mevduat faizlerinde yeni harita netleşti. 3.000.000 TL birikimini 32 günlük vadede değerlendirmek isteyen bir yatırımcının aylık net faiz getirisi 90 bin TL sınırına yaklaştı.

İşte banka banka, 32 günlük net getirisi ve vade sonu bakiyeleri:

2
banka mevduat faizleri

Banka Banka 3.000.000 TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

  • Anadolubank — Salkım Hesap (Günlük Vadeli)

    • Faiz Oranı: %44,50
    • Net Kazanç: 88.271,58 TL
    • Vade Sonu Bakiye: 3.088.271,58 TL (90 gün geçerli hoş geldin faiz oranı, 10.000 TL – 10.000.000 TL bakiye aralığı için geçerlidir.)

     

3
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 3 milyon liranın aylık getirisi

  • ING — Turuncu Hesap (Günlük Vadeli)

    • Faiz Oranı: %44,00
    • Net Kazanç: 87.749,21 TL
    • Vade Sonu Bakiye: 3.087.749,21 TL (ING Mobil’den yeni müşteri olanlara özel 90 gün geçerli kampanya oranıdır.)

     

4
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 3 milyon liranın aylık getirisi

  • Türkiye Finans — Günlük Hesap (Katılım)

    • Kar Payı Oranı: %44,00
    • Net Kazanç: 89.950,98 TL
    • Vade Sonu Bakiye: 3.089.950,98 TL (Ayın Hayata Katılanı avantajıyla %15 stopaj indirimi fırsatı dahil getiri.)

     

5
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 3 milyon liranın aylık getirisi

  • Fibabanka — Kiraz Hesap (Günlük Vadeli)

    • Faiz Oranı: %44,00
    • Net Kazanç: 84.032,39 TL
    • Vade Sonu Bakiye: 3.084.032,39 TL

     

6
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 3 milyon liranın aylık getirisi

  • TEB — Marifetli Hesap (Günlük Vadeli)

    • Faiz Oranı: %42,00 (Kart harcamasıyla %43'e çıkabiliyor)
    • Net Kazanç: 83.239,24 TL
    • Vade Sonu Bakiye: 3.083.239,24 TL (Marifetli Kart ile her ay 30.000 TL üzeri harcamaya özel %1 ek faiz imkanı.)

     

7
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 3 milyon liranın aylık getirisi

  • Odeabank — Oksijen Hesap (Günlük Vadeli)

    • Faiz Oranı: %42,00
    • Net Kazanç: 78.712,61 TL
    • Vade Sonu Bakiye: 3.078.712,61 TL (7.500 TL vadesiz alt limiti düşüldükten sonra işleyen net kazançtır.)

     

8
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 3 milyon liranın aylık getirisi

  • Alternatif Bank — VOV Hesap (Günlük Vadeli)

    • Faiz Oranı: %43,00
    • Net Kazanç: 83.772,56 TL
    • Vade Sonu Bakiye: 3.083.772,56 TL

     

9
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 3 milyon liranın aylık getirisi

  • BURGAN BANK — ON Plus (Günlük Vadeli)

    • Faiz Oranı: %42,50
    • Net Kazanç: 81.124,82 TL
    • Vade Sonu Bakiye: 3.081.124,82 TL

     

10
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 3 milyon liranın aylık getirisi

  • QNB Finansbank — Kazandıran Günlük Hesap

    • Faiz Oranı: %42,00
    • Net Kazanç: 83.239,24 TL
    • Vade Sonu Bakiye: 3.083.239,24 TL

     

11
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 3 milyon liranın aylık getirisi

  • Garanti BBVA — E-Vadeli Hesap (Standart Vadeli)

    • Faiz Oranı: %38,75
    • Net Kazanç: 84.082,19 TL
    • Vade Sonu Bakiye: 3.084.082,19 TL

     

12
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 3 milyon liranın aylık getirisi

  • DenizBank — E-Mevduat (Standart Vadeli)

    • Faiz Oranı: %39,00
    • Net Kazanç: 84.624,66 TL
    • Vade Sonu Bakiye: 3.084.624,66 TL

     

13
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 3 milyon liranın aylık getirisi

  • İş Bankası — Vadeli TL Hesabı (Standart Vadeli)

    • Faiz Oranı: %38,00
    • Net Kazanç: 82.454,79 TL
    • Vade Sonu Bakiye: 3.082.454,79 TL

     

14
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 3 milyon liranın aylık getirisi

  • Kuveyt Türk — Anında Günlük Hesap (Katılım)
    • Kar Payı Oranı: %37,00
    • Net Kazanç: 71.167,60 TL
    • Vade Sonu Bakiye: 3.071.167,60 TL

15
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 3 milyon liranın aylık getirisi

  • Aktif Bank — N Kolay Bono (Günlük Kazandıran)

    • Faiz Oranı: %38,00
    • Net Kazanç: 84.953,42 TL
    • Vade Sonu Bakiye: 3.084.953,42 TL

     

 

 

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16
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 3 milyon liranın aylık getirisi

TABELA ORANINA ALDANMAYIN: NET KAZANCI DÜŞÜREN 2 KRİTİK DETAY

"Vadesiz Alt Limit" Tuzağına Düşmeyin: Günlük (gecelik) vadeli hesaplarda bankalar paranızın 7.500 TL ile 50.000 TL arasındaki kısmını "vadesizde" tutup faiz işletmez. Bu yüzden tabelada faiz oranı aynı görünse bile, vadesiz limiti yüksek olan banka cebinize binlerce lira daha az para koyar.

Brüt Faize Değil, Ele Geçen Net Paraya Bakın: Yasal stopaj (vergi) oranları katılım bankalarında veya bonolarda farklılık gösterir. Kesinti oranı düşük olan ürünlerde, tabeladaki faiz düşük görünse dahi ay sonunda hesabınıza yatan net nakit daha yüksek olabilir.
 

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